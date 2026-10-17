Apenas habían transcurrido unos segundos de partido en el estadio An der Alten Försterei cuando Nwaneri derribó con dureza a Tom Rothe, del Union Berlín, en la mitad del campo del Union. El árbitro Daniel Schlager acudió de inmediato y mostró con autoridad la tarjeta roja al atacante del Dortmund.

Sin embargo, al parecer esa no había sido la intención del colegiado: hizo un gesto tajante con la mano izquierda para indicar que no, antes de mostrarle a Nwaneri la tarjeta amarilla con la derecha. En la banda, el entrenador del BVB, Niko Kovac, reaccionó con una sonrisa.

Lo cierto es que a la entrada de Nwaneri le faltó muy poco para merecer la expulsión. El inglés, de 19 años, se lanzó lateralmente contra su rival a gran velocidad y falló por poco el balón, pero golpeó el tobillo derecho de Rothe con la suela expuesta de su pie izquierdo. Si el contacto se hubiera producido solo unos centímetros más arriba, probablemente Schlager habría recurrido de forma deliberada a la tarjeta roja.

Críticas a Nwaneri: así reaccionó Kobel, portero del BVB

«Pensé que no estaba viendo bien», dijo a Sky el portero del BVB, Gregor Kobel, al ser preguntado por la curiosa confusión con las tarjetas. El suizo también criticó a su joven compañero: «La falta estuvo al límite. No sé si era necesario entrar así».

Nwaneri llegó este verano cedido al BVB procedente del Arsenal FC, campeón de Inglaterra, después de que el recién llegado Giannis Konstantelias sufriera una rotura del ligamento cruzado en la primera jornada. En Berlín, el zurdo, capaz de jugar en varias posiciones de ataque, disputa su quinto partido en la Bundesliga. A ellos se suman otros dos en la Liga de Campeones.