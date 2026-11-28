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Kimmich comete una grave acción antideportiva contra el delantero del HSV Alexander Rössing-Lelesiit y es expulsado con razón.

Corría el minuto 44 del partido de Bundesliga entre el Hamburgo y el Bayern cuando Kimmich y Rössing-Lelesiit se encararon cerca del área del Bayern. El jugador del Hamburgo, de 19 años, empujó al experimentado futbolista del Bayern, que le agarró del pelo y lo tiró bruscamente al suelo.

El árbitro Bastian Dankert no dudó un instante y mostró a Kimmich la tarjeta roja por esta clara agresión.

En ese momento, el partido de la undécima jornada de la Bundesliga iba 0-0. Fue la tercera expulsión de la carrera profesional de Kimmich. El jugador, de 31 años, había visto una doble amarilla en la temporada 2022/23 y una roja directa en la siguiente.