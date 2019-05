Roger Rojas se abre a una salida de Alajuelense: "Me gustaría estar en una mejor liga"

Primera División de Costa Rica: El hondureño dice sentirse bien en Costa Rica, aunque admitió que le agradaría participar de otras competiciones.

Roger Rojas llegó a principios de 2018 a para vivir una nueva experiencia fuera del fútbol de su país, tras sus pasos por Arabia Saudita y . Sin embargo, luego de un año y medio, el delantero hondureño reconoce que le gustaría dejar Alajuelense, en el que aún debe cumplir seis meses más de contrato.

"No voy a mentir, me gustaría estar en una mejor liga, no lo voy a negar. Es bonito sentir que haya varios equipos interesado en uno, me gustaría jugar una , Sudamericana. Esperemos la opción seria", manifestó el futbolista de 28 años.

De todas maneras, en relación a posibles propuestas, el nacido en Tegucigalpa afirmó: "No se me acercaron, no me djeron nada. Estoy tranquilo. Si sale una oportunidad mejor, bienvenido sea, si no, estamos bien en Costa Rica... Hay ofertas, pero no hay un equipo que llegó a la Liga que diga que me quiere", dijo.".

Y en en función a su rendimiento personal, Rojas analizó: "Ahorita paso un momento de confianza. Hacer 37 goles en el año es bueno, ayudamos con tantos, tenemos la opción de estar en la , existe la posibilidad".