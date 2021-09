Rogelio Funes Mori: "Desde el primer momento sabía que las críticas en la Selección mexicana iban a ser así"

El delantero de Rayados tuvo una Fecha FIFA bastante complicada con el Tri.

La Selección mexicana logró sacar un puntaje bastante positivo de esta Fecha FIFA, cosechando 7 de 9 puntos que lo colocan como un serio candidato para acceder a la Copa del Mundo en caso de mantener la inercia.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en el Tricolor, existiendo todavía problemas en la ofensiva. Rogelio Funes Mori ha sufrido mucho para adaptarse, ganándose múltiples críticas por sus actuaciones recientes.

El Mellizo charló con los medios de comunicación en su llegada a territorio nacional, asegurando que no se siente presionado por todos los comentarios. "Siempre voy a ser criticado y lo entiendo, porque desde el primer momento que quise estar en la Selección sabía que iba a ser así":

"Sé convivir con la crítica, no es nada que me quite el sueño de seguir en la Selección y voy a seguir siempre de la misma manera, como lo he hecho toda mi carrera", dijo categóricamente Funes Mori.

En 10 partidos con el combinado dirigido por el Tata Matino, el formado en River acumula cuatro goles, aunque aún sin convertir ninguno en partidos de eliminatoria.