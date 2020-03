Rodrygo, ganador del NxGn de Goal: "Antes de ir al Madrid, Pelé me dijo no tuviera miedo"

El brasileño del Real Madrid ha sido galardonado con el Premio NxGn 2020, al mejor jugador joven del año.

Rodrygo Goes , la perla brasileña del , repasa el pasado, presente y futuro de su carrera en el Real Madrid. El talentoso futbolista sudamericano, galardonado con el premio NxGn, se ha mostrado emocionado por la distinción: " Siempre trabajas, siempre sueñas con ganar premios tan importantes, y después de recibirlos, lleva un tiempo asimilarlo. Estoy muy honrado de recibir este premio.Creo que este premio me va a motivar mucho, me da mucha confianza… y espero que sucedan cosas buenas, que siga jugando muy bien en la presente temporada" , añade el brasileño.

Cuestionado sobre la constante comparación entre su fútbol y el de Neymar Junior, Rodryo explica: "Creo que es difícil que me beneficie de alguna manera, porque creo que siempre saldré perdiendo en esta comparación. Estamos hablando de Neymar, que es un ídolo por todo lo que hizo y logró. Estoy empezando, así que compararme con él es un poco difícil. Aún así, es bueno, porque es una señal de que estoy haciendo algo bien... pero siempre habrá algo malo en la comparación con un ídolo. Siempre dije que quiero evitar estas comparaciones. Es una presión innecesaria que termina recayendo sobre mí. Doy gracias a Dios que siempre pude decir que no quería que me compararan y luego nunca hubo mucha discusión. A veces las hay, pero viene de afuera, por lo que no interfiere mucho en el campo” .

Sobre su relación con su familia, el jugador del Real Madrid explica que tanto su padre como su madre son un pilar básico de su vida. De su padre destaca que " también era jugador, a menudo necesitaba tenía que estar con sus clubes, viajaba mucho de un lado a otro, es normal en la vida de un jugador. Siempre lloraba mucho por eso, porque a veces estábamos en diferentes ciudades. Fue mi mayor dificultad, pero al mismo tiempo, me ayudó a madurar ” explica. Y sobre su madre, comenta " mi madre no aparece mucho cuando cuentan la historia de mi vida, pero es esencial, tal vez incluso más que mi padre. Ambos están muy presentes. Mi papá, porque él es del mismo gremio, porque jugaba al fútbol. Pero mi madre también entiende mucho de fútbol y hablábamos mucho a diario. La familia lo es todo para mí”, dice orgulloso.

Acerca de su infancia, Rodrygo asegura que alternaba los estudios con el sueño de ser futbolista algún día: “

Sobre su relación con Edson Arantes Do Nascimento, "O Rei" Pelé, Rodrygo recuerda que, antes de fichar por el Real Madrid, Pelé le dio un gran consejo: "Antes de venir a Madrid, fui a la casa de Pelé y recibí su bendición antes de partir. Recuerdo una frase que me dijo Pelé:" Nunca tengas miedo de nada”. Siempre llevaré esta frase conmigo, ya sea aquí, en la selección brasileña, donde sea que esté. Me dijo que no tuviera miedo a nada, que jugara mi juego, que jugara al fútbol y que no tuviera miedo a nada en mi vida. Eso ha sido fundamental para mí, especialmente en mi inicio aquí en el Real Madrid ”.

En cuanto a Robinho y Neymar Junior, el jugador del Real Madrid explica: “ Robinho, en las pocas veces que coincidimos, fue súper amable conmigo, una persona súper amable, tal como se ve en la televisión, y es aún mejor fuera del campo. Todavía mantengo amistad con Neymar. Significan mucho para mí. Son ídolos para mí”, añade sobre su relación con Robinho y Neymar. ¿Y qué hay respecto a sus ídolos? Lo tiene bastante claro: “ Vi a Pelé jugar un poco [en vídeo], pero, según todo lo que dicen, es el mejor de la historia, por lo que es un ídolo. Neymar es mi mayor ídolo. Y Robinho también, por todo lo que hizo en Santos y también en el Real Madrid”.

Agradecimiento al Santos: "Santos es mi vida. Es el club que me recibió cuando tenía 10 años, me dio todo hasta los 18 años, y solo puedo estar agradecido al Santos. Es el club que siempre estará en mi corazón, no solo porque soy aficionado, sino por todo lo que ha hecho por mí y por toda mi familia" . Por otro lado, se emociona cuando se le menciona su debut con la camiseta de su ex equipo: “Vila Belmiro significa mucho para mí. Siempre soñé con poder jugar allí, con poder entrar a ese estadio. Después de lograr el sueño de debutar como profesional en Vila Belmiro, fue realmente un sueño hecho realidad, uno de los días más felices de mi vida. Vila representa un sueño y pude jugar mucho allí ”, añade.

Sobre su relación actual con Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, comenta “ Tenemos una muy buena relación, me recibió muy bien aquí. Fui bien recibido y él sabía el momento adecuado para meterme al campo y cómo prepararme para ello. Hoy estoy en buena forma y él tiene mucho que ver con eso" y añade además que Zidane "m e ayuda mucho todos los días, me aconseja, me dice dónde necesito mejorar, destaca lo que estoy haciendo bien. Todo este tiempo con él ha sido muy bueno”.

Acerca de su compañero Vinicius, con el que comparte equipo en el Real Madrid, explica: " Tenemos el sueño de hacer historia aquí en el Real Madrid y también en la Selección. Tenemos muy buena relación. Nos conocimos en , pero como él es de Río y yo soy de Sao Paulo, había una cierta distancia, por lo que acabamos hablando por Internet y por WhatsApp. Hoy estamos juntos todos los días, nuestra amistad se fortalece cada vez más. Tenemos muchas cosas en común y tenemos sueños que esperamos realizar. Creo que quieren establecer un tridente aquí, o un cuarteto brasileño en ataque! A ver, todavía no lo sé ”, dice Rodrygo

¿El futuro de Rodrygo pasa por jugar en la seleçao? Él lo tiene basta claro: " Es el sueño de los niños brasileños vestir la camiseta de la Selección. Y pude debutar en un derbi contra . Espero vestir la camiseta de la Selección más a menudo. Seguiré haciendo mi trabajo aquí para ir a la Seleçao con más frecuencia. Realmente es el sueño más grande que se puede hacer realidad para un jugador profesional. Es el sueño de todo niño llevar esa camiseta algún día y pude hacer mi sueño realidad”,

Por último, Rodrygo asume que, a pesar de su temprana edad, ya se ha convertido en un ídolo par amuchos jovenes que sueñan con ser futbolistas profesionales: "Sé que es una gran responsabilidad, por eso siempre tengo que hacer las cosas bien, las cosas correctas, porque sé que hay personas que se fijan en mí, hay personas que copian lo que hago. Sé que la responsabilidad es enorme” , asegura.