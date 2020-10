Rodrygo elogia a Zidane: “Trabajar con él facilita mis opciones de juego”

Rodrygo explicó cómo el trabajar con Zidane en el Madrid le ha ayudado a mejorar sus opciones de jugar por ambas bandas.

Rodrygo Goes se encuentra concentrado con la selección de Brasil en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022. El jugador del explicó cómo le ha ayudado Zidane en su evolución: “Creo que trabajar en el Madrid con él me facilita jugar por las bandas. Cuando me di cuenta de que tendría más oportunidades si aprendía a jugar en ambos sentidos, fue muy importante para mí”.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Señala que “en el Madrid empecé a jugar más por la derecha. Ha sido un proceso de adaptación, pero me da opciones no sólo para hacerlo en el equipo, sino también en la Selección. Eso me favorece”.

No le gusta la comparación con Neymar y Robinho

Preguntado por Neymar y Robinho y haciendo una analogía de sus carreras ya que todos salieron del Santos y dieron el salto a grandes equipos como Madrid y , Rodrygo explicó que “desde el comienzo de mi carrera, en el Santos, ya me hicieron comparaciones con Neymar y con Robinho. Yo siempre quise ser Rodrygo, hacer mi historia. Ellos ya tienen la suya. Yo todavía estoy empezando. Sólo hay un Neymar. Sólo hay un Robinho. Siempre he intentado quitarme ese peso e intento ser Rodrygo”.