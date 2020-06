Rodrigo Rojas: “La última vez que me calcé un botín fue contra Defensa y Justicia”

El mediocampista de Olimpia cuenta las horas para volver a los entrenamientos, con sus compañeros de plantel. “Sería como comenzar de nuevo”, dijo.

El 11 de marzo pasado, el Decano paraguayo derrotaba a por 2 a 1 por la Copa Conmebol Libertadores, en el último partido oficial que se disputó en territorio paraguayo antes de la cuarentena.

Desde esa noche, Rodrigo Rojas no volvió a ponerse un calzado con tapones: "La última vez que me calcé un botín fue en el partido contra Defensa y Justicia. Lo que pasa es que no tengo ningún botín en mi casa, está todo en la utilería del club”, recordó el jugador de 32 años, a la AM650 de Asunción.

Tras la pausa prolongada por la que pasan los equipos, Rojas cree que todos arrancarán con las mismas posibilidades.

"Ya pasó mucho tiempo de la última vez que jugamos. Sería como comenzar de nuevo y como está la tabla, todos tienen chance de seguir peleando por el título", dijo el ex-River.

"Los entrenamientos que estamos haciendo son importantes, pero no compensa el ritmo de alta competencia", aseguró el futbolista que habitualmente es convocado a la selección de .

El fútbol guaraní tiene previsto reanudarse el próximo viernes 17 de julio, si las condiciones sanitarias del país se mantienen estables.