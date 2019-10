Rodrigo Moreno sella el billete de España para la Euro 2020 sobre la bocina

Un gol del jugador del Valencia en el descuento del encuentro ante Suecia sirvió para empatar y que La Roja cerrar su pase a la fase final del torneo.

ya está clasificada para la fase final de la . La Roja tuvo que cerrar su pase con sufrimiento y sobre la bocina pero un tanto de Rodrigo Moreno en el tiempo de descuento sirivió para empatar ante y cerrar con una sonrisa una actuación más que gris del equipo español en su visita a Estocolmo.

Robert Moreno realizó muchas pruebas en el once con la entrada de Thiago y Rodrigo Hernández en la medular, así como íñigo Martínez en sustitución del sancionado Sergio Ramos y la vuelta de De Gea a la portería. Sin embargo, los cambios no sirivieron para cambiar la cara a un equipo que ya estuvo espeso el pasado sábado en Noruega y acrecentó sus dudas con un mal partido ante una Suecia que se cerró bien atrás para no sufrir y salió con rapidez para buscar la ventaja en el marcador.

Lo cierto es que el equipo nórdico rozó el tanto en más ocasiones que La Roja, donde sólo Fabián Ruiz ponía algo de luz en el cortocircuito generalizado. Así las cosas, sólo De Gea se reivindicó con dos paradones pero su buen hacer no fue suficiente para que Berg adelantara a Suecia en el 50 con un bonito remate. Ni con su buen actiación De Gea acabó con una sonrisa, ya que se lesionó y tuvo que dejar su sitio a Kepa en la segunda parte.

Robert Moreno movió el banquillo para tratar de buscar la igualada que clasificara a España y la apuesta por Rodrigo Moreno y Navas le salió bien para metee atrás a Suecia y encontrar premio. Oyarzábal tuvo el 1-1 pero Olsen lo sacó con una parada felina y La Roja tuvo que esperar al descuento para sellar su billete a la Euro 2020 con un centro envenenado de Fabián al segundo palo que Rodrigo, que llegaba tocado al partido, mandó a la red para clasificar a España aunque tras dos partidos que han acrecentado las dudas del proyecto de Robert Moreno.