Rodrigo Caio, la opción que no descarta el Barcelona para su defensa

Tiene 26 años, maneja bien la pelota y siempre ha sonado como fichaje azulgrana

No es una prioridad, pero sí una opción que el FC no descarta para el futuro. Se trata del defensa brasileño Rodrigo Caio, que en su día no recaló en el y en el tras uan polémica originada por no pasar el reconocimiento médico pertinente, algo que frustró su fichaje. Sin embargo, Caio sigue siendo un jugador del interés del Barça. La secretaría técnica culé ya ha seguido varias de sus actuaciones en directo y aunque no se considera que su contratación sea urgente, siguen existiendo buenos informes sobre el zaguero carioca.

El central brasileño del Flamengo, quien está teniendo un rendimiento muy alto y que aspira a ser titular en la selcción de su país con Tite, tiene tan solo 26 años y es uno de los nombres que se barajan como opción de futuro, tras las constantes lesiones de Samuel Umtiti. En todo caso, del interés al fichaje hay un largo trecho. Caio está en la agenda de grandes clubes europeos y ahora mismo su cotización se ha disparado en el "Mengao", que disputará la final de la ante próximamente.

En su momento, Flamengo compró el 45% del pase de Rodrigo Caio por 4.78 M€, mientras que su club de origen el Sao Paulo, retiene el otro 45%. El 10% restante es propiedad del jugador. En su día, Flamengo pagó una comisión intermediación en el traspaso de 757.000 € a la agencia Unick Football Consultoria e Mkt Esportivo Ltda. El Barça aún no ha movido ficha, pero según ha podido saber Goal, sigue interesado en el seguimiento del jugador y espera acontecimientos.

Hace meses, el Barcelona y el Sao Paulo habían llegado a un principio de acuerdo para la cesión de Rodrigo Caio de seis meses de duración. La operación era una cesión en la que se incorporaba una opción de compra no obligatoria que oscilaba entre los 15 y los 18 millones de euros. Al final, la cesión no cristalizó y el Barça se decidió por la llegada de Jason Murillo, que se incorporó como cedido y que no acabó de dar un rendimiento satisfactorio, quedando prácticamente inédito en Can Barça. De ahí su salida del club. Caio, aunque no es una prioridad, sigue interesando en Barcelona.