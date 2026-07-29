Goal.com
En directoEntradas
Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

Traducido por

Rodri sueña con vestir la camiseta del Real Madrid, pero ¿rechazaría al Barcelona?

Fichajes
Real Madrid
Barcelona
Rodri
España

¿A dónde va el capitán español?

Rodri, la estrella del centro del campo del Manchester City, se ha convertido en el centro de atención del mercado de fichajes de este verano, dado que su contrato con el club inglés finaliza en el verano de 2027.

Ante el empeño del Manchester City por conservar sus servicios, el Real Madrid es el club más interesado en incorporar al capitán de la selección de España y mejor jugador del Mundial 2026, aunque se encuentra con la competencia de otros clubes.

Algunos informes periodísticos han señalado que el Paris Saint-Germain ha surgido como uno de los clubes interesados en incorporar a Rodri, mientras que el Barcelona intenta entablar negociaciones para su traspaso al conjunto blaugrana, según la radio de Cataluña.

Los medios catalanes explicaron que el Barcelona desea reforzar su centro del campo, al margen de la lesión del neerlandés Frenkie de Jong.

El club catalán admira las cualidades de Rodri y ya se ha interesado por él. La radio indicó en una emisión posterior, según recogió la cadena "Foot Mercato", que el jugador sueña con vestir la camiseta del Real Madrid, pero no rechazaría necesariamente una oferta del Barcelona si se le presentara la oportunidad.

Amistosos
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Amistosos
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google