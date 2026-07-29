Rodri, la estrella del centro del campo del Manchester City, se ha convertido en el centro de atención del mercado de fichajes de este verano, dado que su contrato con el club inglés finaliza en el verano de 2027.

Ante el empeño del Manchester City por conservar sus servicios, el Real Madrid es el club más interesado en incorporar al capitán de la selección de España y mejor jugador del Mundial 2026, aunque se encuentra con la competencia de otros clubes.

Algunos informes periodísticos han señalado que el Paris Saint-Germain ha surgido como uno de los clubes interesados en incorporar a Rodri, mientras que el Barcelona intenta entablar negociaciones para su traspaso al conjunto blaugrana, según la radio de Cataluña.

Los medios catalanes explicaron que el Barcelona desea reforzar su centro del campo, al margen de la lesión del neerlandés Frenkie de Jong.

El club catalán admira las cualidades de Rodri y ya se ha interesado por él. La radio indicó en una emisión posterior, según recogió la cadena "Foot Mercato", que el jugador sueña con vestir la camiseta del Real Madrid, pero no rechazaría necesariamente una oferta del Barcelona si se le presentara la oportunidad.