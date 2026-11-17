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El centrocampista del Barcelona Rodri ha señalado en qué debe mejorar el equipo de Hansi Flick para competir por LaLiga y la Champions League esta temporada.

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En una entrevista exclusiva con el diario «Sport» durante la gala de entrega de los Premios Valores en Barcelona, el internacional español aseguró que el rendimiento a principio de temporada no garantiza nada sin una continuidad a largo plazo.

Al hablar de los «recientes reveses» ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, Rodri explicó: «La regularidad es lo que más valoro del equipo, y el inicio ha sido espectacular».

Sin embargo, el jugador de 30 años insistió en que el vestuario debe evitar la autocomplacencia y centrarse en alcanzar su mejor nivel durante los decisivos meses de primavera, en lugar de aceptar de forma prematura la etiqueta de «favoritos».

«Tendremos que subir nuestro nivel y mantenerlo en el tiempo para llegar a la fase de marzo-abril con opciones en las competiciones, y de verdad tenemos que hacerlo si queremos aspirar a todo», declaró.

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El Barcelona y la Champions League

Centrándose en concreto en la gran competición europea, añadió: «En mi opinión, este club no gana la Champions League desde hace mucho tiempo, y es el objetivo más urgente y el que más deseamos, así que no hay lugar para favoritismos y, con toda humildad, tendremos que subir nuestro nivel».

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En el plano personal, Rodri aseguró que su reciente ausencia fue una medida puramente preventiva y prevé volver a entrenar con normalidad con el grupo en el plazo de una semana.

Rodri recibe el Premio Valores

Rodri recogió el Premio Valores 2026 durante la gala anual que organiza el diario «Sport», celebrada en el edificio de La Pedrera, y que contó también con la presencia de varias personalidades del deporte.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, tenía previsto asistir a la gala para recoger su galardón, pero se excusó por no poder acudir debido a un resfriado, mientras que el jugador habló de su situación personal en este momento.

«Ahora disfruto mucho más. Después de la grave lesión que sufrí, y con la edad, porque uno se va haciendo mayor, siento que aprovecho mejor los momentos, como ocurrió durante el pasado Mundial», afirmó Rodri.

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Rodri recogió el premio en nombre de la selección española, aunque aclaró que prefiere describirla como un equipo: «Prefiero llamarlo equipo, porque eso es lo que realmente representamos».

«En los momentos difíciles es cuando más se nota. Somos un grupo, o más bien una familia muy unida, y aunque perdiéramos ayer, la racha de victorias que hemos logrado y que se ha convertido en un récord refleja el trabajo que hacemos con Luis de la Fuente», añadió.

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Una trayectoria llena de desafíos

La carrera de Rodri no ha estado exenta de dificultades. Pese a la enorme relevancia que ha alcanzado el centrocampista español en el fútbol europeo, la grave lesión que sufrió en septiembre de 2024 supuso uno de los momentos más duros de su carrera profesional, ya que se vio obligado a estar alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, en un duro golpe para su club, el Manchester City, y para la selección española.

La lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, puso fin a su temporada con el conjunto inglés, del que era uno de los jugadores más destacados y más influyentes en su estilo de juego.

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Su baja no solo afectó a su aportación defensiva, sino también a su papel en la construcción del juego y en el control del ritmo de los partidos, además de su capacidad para dar a sus compañeros el equilibrio necesario entre líneas.

Pese a la dureza de aquella etapa, Rodri logró recuperar poco a poco su sitio, apoyándose en su gran experiencia y en su capacidad para leer el juego, cualidades que le han convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

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Además, ya había liderado a la selección española hasta el título de la Eurocopa 2024 y ese mismo año ganó el Balón de Oro, imponiéndose a varias de las grandes estrellas de este deporte, como broche a una trayectoria excepcional.