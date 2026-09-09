Rodri se ha disculpado extensamente con el Valencia tras la amplia victoria del FC Barcelona sobre el Feyenoord en la Champions League (5-1). El centrocampista se retractó de sus dolorosas declaraciones durante la anterior victoria por 0-5 en Mestalla y subrayó que nunca tuvo la intención de ridiculizar al club ni a sus jugadores.

El español, de treinta años, se vio envuelto en la polémica a principios de esta semana después de que Movistar Plus Deportes publicara unas imágenes en las que hablaba de forma muy negativa sobre el Valencia en el banquillo. “Muy flojos. Son realmente muy malos, ¿eh?”, le dijo Rodri, entre otras cosas, a su compañero Pau Cubarsí.

Rodri se puso después en contacto con el capitán del Valencia, José Luis Gayà, y el miércoles por la noche, tras el duelo ante el Feyenoord, también dio públicamente su versión. “Le he pedido disculpas y también iban dirigidas a toda la plantilla”, comienza el centrocampista ante la televisión española.

Además, Rodri quiere dejar claro sobre todo que, según él, sus palabras se interpretaron mal. “También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo puede comprobarlo. En ningún momento quise ridiculizar a nadie ni sacar de contexto el periodo difícil de un club. Al contrario.”

El centrocampista subraya que precisamente desea un futuro mejor para el Valencia. “Todos esperamos, o al menos yo, que el Valencia vuelva al lugar al que pertenece. Esta es nuestra competición y el Valencia ha sido uno de los mejores clubes de esta competición. Eso es simplemente lo que quería decir.”

Rodri se muestra crítico con la publicación de Movistar. “También me gustaría decir que era una conversación privada. Creo que todos deberíamos aprender un poco más de eso. Es cierto que a veces las cosas se sacan un poco de contexto, pero en ningún momento quise faltar al respeto.”

Después, el capitán de España vuelve a reiterar su arrepentimiento. “Vuelvo a pedir disculpas al Valencia. Eso es todo, y si tienen preguntas sobre el partido, adelante.”