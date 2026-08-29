Rodri se ausenta de los entrenamientos del Barcelona: ¿llegará al duelo ante el Rayo Vallecano?

El Barcelona comenzó este sábado la preparación para el duelo ante el Rayo Vallecano, previsto para pasado mañana lunes en el estadio Spotify Camp Nou, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga en la temporada 2026-2027, mientras Rodri continuó con su programa de entrenamiento específico alejado del grupo.

Según el diario español Sport, Rodri realizó ejercicios en el gimnasio y se entrenó al margen del trabajo colectivo este sábado.

El centrocampista había hecho su primera aparición con la camiseta del Barcelona ante el Athletic Club, dejando buenas impresiones, pero sigue un programa individual desde su llegada al Barcelona, tras haber disputado un reducido número de sesiones de entrenamiento, ya que el cuerpo médico y los fisioterapeutas del club trabajan para dosificar sus cargas de forma progresiva hasta que recupere el ritmo de competición.

El Barcelona transmite una calma total respecto al estado físico de Rodri, que ya está listo para participar y desempeñar un papel importante en el proyecto de Hansi Flick. Sin embargo, el jugador regresó hace apenas unos días de sus vacaciones tras haber liderado a la selección de España a la conquista de la Copa del Mundo, por lo que no se precipitará su vuelta.

Se espera que Rodri no tenga problema para estar a disposición del entrenador ante el Rayo Vallecano el lunes, aunque resulta difícil que arranque el partido como titular, ya que su reincorporación se gestionará de forma gradual.

El entrenamiento del Barcelona comenzó este sábado a las 9:30 de la mañana en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, bajo la dirección de Hansi Flick, que contó con todos los jugadores disponibles del primer equipo.

La sesión contó con la participación de Dominik Livakovic, el fichaje más reciente del Barcelona, que disputó su segundo entrenamiento como jugador del conjunto catalán.

Gavi fue la única ausencia, junto a los lesionados de larga duración Frenkie de Jong y Marc Bernal.

Éder Aller, Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Jofre Torrents participaron en el entrenamiento con el resto del grupo.



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