Rodri revela cómo frenar a Messi y elogia a Yamal: «¡Me ha impresionado con algo que no me esperaba!»

Rodri Hernández, capitán de España, afirmó horas antes de la final del Mundial 2026 contra Argentina: «La valentía siempre da frutos». y que «los Matadores» deben afrontar el partido con un deseo desenfrenado de ganar que supere cualquier temor a la derrota.

El centrocampista del Manchester City, que cumplió 30 años el 22 de junio, declaró al diario AS que el grupo llega «con gran ilusión y calma, sabiendo que es el partido de su vida».

Recordó sus inicios en las selecciones juveniles, cuando, con 16 años, medía apenas 160 centímetros, y afirmó: «Nunca imaginé llegar a este nivel, pero con trabajo, disciplina y constancia se alcanzan grandes momentos».

El ganador del Balón de Oro reveló que, tras hablar con Pep Guardiola, se centró en recuperarse de su lesión y fortalecer su musculatura. «Este año me he centrado en llegar bien al Mundial y ahora estoy en mi mejor momento».

Sobre la final contra Argentina, Rodri explicó que es un equipo muy distinto a Francia: «Es un rival más compacto, que cuida la posesión y destaca por su carácter ofensivo. Debemos explotar nuestras virtudes para hacerles daño».

Sobre el duelo con Lionel Messi, a quien describió como «un jugador cuyas acciones son difíciles de predecir», Rodri afirmó que la clave está en «alejarlo del área y presionar con fuerza en las zonas más adelantadas del campo».

Elogió la trayectoria del astro argentino de 39 años: «Llegar a este nivel y ser el mejor jugador del Mundial es algo increíble».

El capitán también elogió a Lamine Yamal: «Me impresiona su trabajo sin balón y su sacrificio». Deseó que el joven de 19 años logre «ese momento decisivo que decante el partido».

Para cerrar, Rodri lanzó un mensaje a la afición: «Salgan a la calle, unámonos por una causa común. El fútbol nos une; el domingo, que nos apoyen desde la pantalla».