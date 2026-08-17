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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Rodri: mi sueño se hizo realidad con el Barcelona y ganaremos la Champions League

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Gran ambición

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha llegado a la ciudad de Barcelona, en un paso previo para completar su traspaso a las filas del conjunto catalán en la operación más destacada del club durante el mercado estival.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona y el Manchester City alcanzaron ayer domingo un acuerdo inicial sobre el traspaso de Rodri, por el que el Barcelona pagará 60 millones de euros fijos por el jugador, además de 11 millones de euros en variables ligadas a los títulos que consiga el equipo.

Rodri llegó a Barcelona la tarde del lunes, tras cerrarse el acuerdo, donde apareció ante numerosos medios de comunicación que le esperaban, antes de realizar sus primeras declaraciones como nuevo jugador del conjunto catalán, a la espera de firmar oficialmente su contrato.

Rodri declaró a los periodistas que le esperaban: "Estoy contento de haber llegado, han sido unos días intensos. Feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona es un sueño. Buscaremos ganar la Liga de Campeones y todo lo que tengamos a nuestro alcance".

El centrocampista se dirigió, tras sus declaraciones, al hotel en el que se alojará hasta que disponga de su nueva vivienda.

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Rodri se someterá la mañana del martes a los reconocimientos médicos y físicos, como paso previo a la firma de sus contratos con el Barcelona.

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