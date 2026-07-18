Rodri: «Messi es el mejor de la historia y las provocaciones de Argentina son parte del fútbol»

Rodri, capitán de España, afirmó que el mensaje clave antes de la final es tener más ganas de ganar que miedo a perder. Añadió que enfrentar a Argentina será la prueba definitiva para lograr el título.

En lavísperadel encuentro, afirmó: «Nuestro objetivo era llegar hasta aquí y sabemos que podemos ganar el Mundial. Hemos demostrado que podemos vencer a grandes rivales y ahora enfrentamos al más difícil; será la prueba definitiva para saber si podemos alzar la Copa del Mundo, y debemos tener más ganas de ganar que miedo a perder».

Sobre los puntos fuertes de España, añadió: «Todos los equipos tienen virtudes y defectos. A nosotros nos cuesta perder; dominamos el área y el centro del campo. Tenemos pocos puntos débiles, pero me los guardo».

Sobre la ambición de ganar, Rodri afirmó: «Venimos de un proceso de crecimiento y evolución en el que el equipo ha madurado. Ya dije anteriormente que esta generación daría mucho que hablar, y el camino para convertirnos en campeones del mundo es el que ya hemos recorrido al ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa. Ahora nos espera la final del Mundial, y el domingo tendremos la oportunidad de hacer que esta generación sea inolvidable».

Sobre el ambiente que generará la afición y el gran apoyo a Argentina, Rodríguez afirmó: «El apoyo es importante, pero los partidos se deciden en el campo. Hemos visto muchas camisetas de España en los estadios y sentido el respaldo de la afición. Confiamos en ellos y daremos todo por ellos».

Sobre su liderazgo, añadió: «He aprendido de los líderes anteriores; ahora los jugadores te miran más, así que he tenido que dar un paso al frente».

Sobre Messi, afirmó: «No hace falta explicar lo que representa; para mí es el mejor de la historia. Ha liderado a su selección, pero Argentina es más que él, y ambos somos los equipos que mejor jugamos en colectivo».

Sobre las dos finales consecutivas de Argentina, el capitán español añadió: «Hay que reconocerles ese logro; nosotros, en nuestra fase de desarrollo, buscamos lo mismo».

Al recordar la final del Mundial 2010, afirmó: «Ha pasado mucho tiempo, pero podemos aferrarnos a la mentalidad de luchar por algo que entonces parecía imposible para nuestro país».

Sobre si sacrificaría algo por el título mundial, añadió: «No lo sé; lo más grande es ser campeón del mundo, y lo importante no es lo que cambies, sino entender que puedes aspirar a la máxima gloria».

Sobre la idea de que quien gana el centro del campo gana el partido, añadió: «No lo sé, pero creo en la importancia del mediocampo; ambos equipos tienen un centro del campo magnífico, y eso no será decisivo por sí solo».

Sobre el estilo de España, añadió: «No tenemos uno fijo; nos adaptamos a cada partido y a cada rival. Este será más físico, pero podemos con cualquier situación».

Sobre las posibles provocaciones de los jugadores argentinos, cerró: «Es parte del fútbol; si ocurre, no entraremos en ese juego y lo ignoraremos».