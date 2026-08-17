El español Rodri está a las puertas de incorporarse oficialmente al Barcelona, y el exjugador del Manchester City ya ha decidido el número que desea llevar con el conjunto catalán.

El Barcelona había cerrado su acuerdo con el Manchester City para fichar a Rodri, y se espera que anuncie oficialmente la operación durante las próximas horas, después de haber aceptado, según informaciones coincidentes, pagar 60 millones de euros como cantidad fija, además de 16 millones en incentivos y variables. El jugador firmará un contrato por cuatro temporadas, a cambio de un salario que supera los 13 millones de euros netos anuales, lo que lo convertirá en uno de los mejor pagados del equipo.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Rodri pidió al astro del Barcelona Fermín López que le cediera el dorsal número 16, que el centrocampista ha llevado a lo largo de toda su trayectoria con el Manchester City y la selección española.

Romano añadió, a través de su cuenta en la plataforma X, que Fermín López aceptó cambiar su número, ya que se prepara para llevar el dorsal número 7, lo que allana el camino para que Rodri conserve su icónico número "16" con el Barcelona.

Se espera que el Barcelona revele durante el anuncio oficial de la operación el número definitivo que llevará Rodri, aunque todos los indicios confirman que el centrocampista español seguirá luciendo el dorsal número 16 en su nueva etapa en el estadio "Spotify Camp Nou".

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