El FC Barcelona se prepara para realizar cambios sustanciales en su centro del campo tras la contratación de la estrella española Rodri, lo que abre la puerta a la salida de varios nombres, encabezados por el joven centrocampista Toni Marqués, de 19 años.

Negociaciones serias

La directiva del club catalán quiere abrir la posibilidad de que el jugador se marche, conservando una cláusula de recompra para asegurar su regreso en el futuro en caso de que destaque.

Marqués, según el diario español "Mundo Deportivo", estudia actualmente una serie de ofertas atractivas que le han llegado de prestigiosos clubes europeos.

El City planea una operación a largo plazo

El Manchester City encabeza la lista de interesados, ya que los citizens buscan incorporar a Marqués como una prometedora inversión a largo plazo.

El plan planteado por el conjunto inglés incluye ficharlo y luego cederlo al Girona español, socio estratégico del City Group, con el objetivo de darle más experiencia y minutos en la Liga española.

El Sporting de Braga, la opción más apremiante

Pero la mayor presión llega del Sporting de Braga portugués, que cuenta actualmente con Pau Víctor, el exdefensa del Barcelona que se ha mostrado muy satisfecho con su experiencia en Portugal.

El interés en Marqués lo lidera el entrenador Carlos Vicens, que trabajó anteriormente en la academia del Manchester City y es conocido por su gran confianza en los talentos jóvenes y por darles oportunidades reales de mostrarse, lo que convierte al Braga en un destino ideal para el desarrollo de Marqués.

Interés alemán

El Borussia Dortmund alemán no ha tardado en mostrar su interés serio por el joven jugador catalán.

El club alemán se beneficia de sus sólidas relaciones con el Barcelona, que se han reforzado recientemente tras cerrar varias operaciones