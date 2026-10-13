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Real Madrid frustró

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Un informe de prensa reveló que Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, ha dado un paso importante hacia su traspaso al Barcelona en el próximo periodo.

Julián Álvarez (26 años), delantero del Atlético de Madrid, decidió recientemente poner fin a su relación profesional con su agente, Fernando Hidalgo, y ha recibido varias ofertas para sustituirlo.

Según el diario "Mundo Deportivo", el cambio avanza a toda velocidad: Pablo Barquero, agente de Rodri, jugador del Barcelona, es quien más ha convencido a Álvarez y a su familia para que se una a él en su carrera profesional, y se espera que la operación se cierre pronto.

Entre los nombres que se plantearon como posibles opciones estaban el exfutbolista Javier Pastore, representante de su amigo íntimo Enzo Fernández, e incluso Jorge Mendes, que ya había estudiado la posibilidad de incorporar al delantero argentino a su lista de representados.

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Sin embargo, parece que Julián se ha decidido por Barquero, con quien mantiene una buena relación.

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Esa buena relación se remonta a la etapa en la que coincidieron en el Manchester City, donde conoció a Rodri, y pudieron acercarse y conocerse mutuamente.

Julián confía mucho en Barquero y lo considera un agente experto y con experiencia, pero al mismo tiempo más discreto.

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Barquero fue quien organizó el traspaso de Rodri al Barcelona este verano, pese a las negociaciones del Real Madrid, un movimiento que acerca aún más al jugador argentino al club catalán.

De hecho, el Barcelona es el destino preferido de Julián Álvarez, y el verano pasado no escondió su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para cumplir ese sueño, aunque no mencionó públicamente al equipo catalán.

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La decisión del delantero de cambiar de representante llega después de un verano muy complicado en el plano profesional, cargado de negociaciones y de un intento fallido de fichar por el Barcelona.

Aquella operación fracasó, lo que afectó negativamente al jugador de forma considerable, tanto profesional como personalmente. Se cree que la manera en que se gestionó ese periodo fue uno de los factores que empujaron a "la Araña" a separarse de Hidalgo y a buscar una nueva forma de gestionar su futuro.