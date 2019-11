Rodri: "Simeone y Guardiola son distintos, pero ambiciosos y ganadores"

El jugador del Manchester City concedió una entrevista al diario Marca, en el que repasó la actualidad de su carrera

Rodrigo Hernández se ha convertido en uno de los jugadores españoles con más proyección. En un solo año, el centrocampista madrileño ha pasado de jugar en el a ser uno de los jugadores claves de Pep Guardiola en el , pasando por el , donde estuvo una sola temporada.

Ahora, asentado en , con uno de los entrenadores más exigentes del planeta, el jugador de la capital de concedió una entrevista a Marca, en la que repasó algunos aspectos de su carrera y señaló algunos detalles que hay que tener en cuenta.

Sobre la diferencia entre Simeone y el ex del , Rodrigo señaló que "del todo. Son dos puntos de vista distintas, dos maneras de trabajar, pero son ambiciosos y ganadores".

Otro de los temas por los que fue cuestionado el jugador 'citizen' fue acerca las claves para fichar por el cuadro de la ciudad de Manchester y si se le convenció por el técnico o más bien por el proyecto.

"No sabría decir. Creo que fue más el proyecto. Pero está claro que estoy contentísimo de que sea nuestro entrenador, de como me esta ayudando, pero esperamos que sigan los éxitos en el equipo", expresó.

Sin duda, otra de las cuestiones más comentadas son los posicionamientos políticos de Guardiola. Rodri también tuvo palabras por ese asunto.

Sabemos cómo es España, que no se aceptan las opiniones. Todo el mundo hace juicios críticos. Hay que respetar. No sé cual es la opinión general, pero dedica las 24 horas del día a sus jugadores, a como ganar los partidos. Me ha ayudado mucho en mi posición. Tenemos al mejor entrenador en ese sentido", comentaba.

"Me voy descubriendo como jugador"

Sobre este inicio de temporada, en el que incluso ha llegado a jugar en algunos encuentros como central, algo muy poco habitual para él, el centrocampista internacional por España se mostró humilde.

"Me voy descubriendo como jugador. El míster me preguntó un día que cómo me veía de central y decidí probar porque el equipo me necesitaba ahí. Necesitas un tiempo de adaptación, no es fácil acoplarse, pero creo que por mis características físicas y técnicas la posición es parecida a la de pivote, estás en una zona más delicada pero creo que con el tiempo podría acoplarme".

Rodri este pasado verano también estuvo en el ojo del huacán. Su renuncia a la selección sub-21 en el Europeo fue muy comentada y muy criticada, algo a lo que el propio jugador afirmó que le "dolió".

"Sí duele. La gente es libre de expresarse como quiera. Soy el que más se ilusiona cuando la selección te cita. Es una de las mayores alegrías para mí. Era el primero que quería ir al europeo, pero en ese momento hice un ejercicio de responsabilidad y me tocó decir que no. Desde el punto de vista egoísta quería ir".

Sobre esto, comenta que fue lo mejor para el equipo, que a la postre fue campeón. Sí, por todo lo que me venía por delante. Por cómo terminé la temporada, con una carga de partidos y tener enseguida el europeo, por tener tres veranos seguidos sin descanso... Vas encadenando veranos sin descansar y creí que era lo mejor para el equipo y para mí", añadía para confirmar que habló con el seleccionador, Luis de la Fuente.

"Lo que me dejó más tranquilo es que tuviera la confianza necesaria con Luis para hablarlo entendernos. Lo que la gente diga me preocupa, pero no tanto como que no lo entendiera el entrenador. Desde el primer momento me dijo lo que tenía que hacer, que estaba conmigo", expresaba.

Además, Rodri comentó acerca de su regreso al Wanda Metropolitano en el choque ante Rumanía. Es la primera vez que volverá a la que la temporada pasada fue su casa tras su marcha al Manchester City.

"Guardo un buen recuerdo del año en el Atlético. Lo di todo. Creo que a nadie, a ningún aficionado, le gusta que se vayan los jugadores, pero un día estás en un sitio y otro en otro. Yo quiero que la gente se quede con que yo lo di todo con esa camiseta", analizó.