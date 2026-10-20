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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Rodri, fuera del once del Barcelona para el duelo ante el París, y sorpresa de Enrique

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Luis Enrique
Rodri
Francia
España
Alemania

Raphinha lidera el ataque del Barça y Torres, en el banquillo ante el París

Se confirmaron las dudas sobre el español Rodri, centrocampista del Barcelona, después de que Hansi Flick, técnico del conjunto catalán, lo dejara fuera de la alineación para el esperado partido ante el Paris Saint-Germain, esta noche del martes, en el gran duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, mientras que Luis Enrique, entrenador del equipo parisino, deparó una sorpresa en su once.

Informes de prensa habían señalado horas antes que Rodri sufre fatiga física, y que Flick prefiere dar descanso al jugador español, campeón del mundo, situándolo en el banquillo.

Por su parte, el diario catalán «Sport» indicó que la presencia de Rodri en el banquillo no se debe a una lesión grave, sino que el técnico alemán quiso preparar al jugador para el Clásico, previsto el próximo domingo en LaLiga.

Flick apuesta por Marc Bernal en el centro del campo para suplir la ausencia de Rodri, teniendo en cuenta que el conjunto catalán también sufre las bajas de Eric García y Jules Koundé.

El joven egipcio Hamza Abdelkarim se sienta en el banquillo del Barça en el partido de hoy.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

En el otro bando, Enrique desafió los pronósticos al optar por Lucas Hernández en la posición de lateral izquierdo, quien deberá frenar el peligro de Lamine Yamal, dejando de lado a Lucas Beraldo y Zaïre-Emery.

El Paris Saint-Germain afronta el partido de hoy con la ausencia de su estrella Nuno Mendes, un reto al que se enfrenta el técnico español.

Asimismo, Enrique mantuvo en el banquillo a Ferran Torres, exjugador del Barcelona.

La alineación del Paris Saint-Germain fue la siguiente:

Portería: Safonov.

Defensa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernández.

Centro del campo: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves.

Ataque: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.

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