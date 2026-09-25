Rodri desvela el mensaje del Manchester City a los jugadores sobre las acusaciones

Rodri, exjugador del Manchester City y de la selección española, reafirmó su convicción sobre la inocencia de su antiguo club en el caso relacionado con las infracciones financieras que se le imputan, señalando que lo que el equipo logró durante los últimos años fue fruto del trabajo y del esfuerzo colectivo, y no del dinero.

Rodri, que fichó por el Barcelona el pasado verano, dijo en declaraciones a la prensa, comentando la posible sanción contra el Manchester City: "Ya pasamos por procesos legales similares en 2020, y lo único que ha cambiado es la acusación. El club siempre sostuvo que quedaríamos libres de castigo, y de hecho fuimos absueltos. Fuimos condenados en el fallo de primera instancia, igual que ocurre ahora, pero espero que se haga justicia".

Y añadió: "Conozco bien al Manchester City, y en aquel momento nos aseguraron que habían tomado todas las medidas correctas", antes de referirse a los temores sobre la posibilidad de que se retiren los títulos del club, afirmando: "Cuando ves a todas esas personas que han dedicado un gran esfuerzo en el Manchester City para lograr el éxito, te das cuenta de que lo que conseguimos no se puede negar".

El centrocampista español prosiguió: "Su precio no fue el dinero, sino el esfuerzo y el espíritu colectivo. Todo lo que logramos fue merecido; construimos una de las épocas más brillantes del fútbol inglés. Creo en la inocencia del club; ya lo demostramos en 2020".

Rodri habló también sobre las aspiraciones de la selección española tras la conquista de la Copa del Mundo, subrayando que los jugadores sienten una gran responsabilidad después del logro, pero que están "hambrientos de más", expresando su deseo de coronarse en la Liga de Naciones de la UEFA.

Sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro, Rodri dijo que, por supuesto, desea llevarse el premio, pero que es consciente de que depende de su rendimiento y de la valoración de los periodistas, añadiendo que los premios individuales siguen siendo "una recompensa al trabajo colectivo", deseando al mismo tiempo que el galardón vaya a parar a un jugador español.

Rodri elogió asimismo el entendimiento entre los jugadores de la selección española, especialmente por la presencia de un gran número de ellos en el Barcelona, explicando que el estilo del club catalán se asemeja en gran medida a la forma de jugar de la selección, lo que ayuda a lograr la armonía dentro del equipo.