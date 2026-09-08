Las palabras de Rodri, centrocampista del Barcelona, a su compañero Pau Cubarsí durante el duelo ante el Valencia el pasado domingo revelaron su opinión sobre la débil resistencia del equipo local, después de que el Barça se adelantara con un contundente 3-0.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Rodri aprendió dos cosas tras su participación como titular por primera vez con el conjunto catalán en LaLiga, a la que regresó después de siete temporadas disputadas en la Premier League inglesa.

Señaló que la primera es que todos los partidos como visitante en Inglaterra tienen cierto grado de intensidad y resistencia por parte del equipo local, pero Rodri no percibió lo mismo en LaLiga.

La segunda es que en España hay programas de televisión dispuestos a captar todo, por lo que es mejor hablar con los compañeros tapándose la boca, dentro y fuera del campo.

El diario español explicó que lo que sucede le enseña a Rodri que no le perdonarán haber elegido jugar en el Barcelona cuando el Real Madrid también quería incorporarlo.

Rodri se olvidó de ambas cosas el domingo en el estadio de Mestalla, cuando fue sustituido por Marc Bernal en el minuto 62, con el marcador indicando la ventaja del Barcelona por un contundente 3-0, en un partido que terminó con la victoria del conjunto catalán por 5-0.

Rodri se sentó en el banquillo junto a Pau Cubarsí, que fue sustituido por Christensen en el mismo momento, y se encontró comentándole a su compañero lo que veía en el partido.

Rodri le dijo a Cubarsí, en algunos de sus comentarios que no fueron consecutivos sino que se produjeron por intervalos, mientras estaba sentado en el banquillo sin taparse la boca: "Muy débiles, estos... muy débiles. Son malísimos, tío. Son muy malos. ¿Cómo terminaron la temporada pasada en la clasificación? No pasaron del medio campo en la segunda parte...".

Las cámaras de la cadena "Movistar Plus" captaron esas palabras, y valorar si sus declaraciones representan una falta de respeto o simplemente una franqueza excesiva en una conversación privada quedó a criterio del público.



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