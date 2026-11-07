Rodri, estrella del Barcelona, terminó su jornada con la moral baja tras conocer el alcance de la lesión que sufrió.

Pero tras el impacto inicial, y pese a su tristeza por perderse el duelo ante el Atlético de Madrid este domingo, así como los partidos de la selección española frente a República Checa e Inglaterra, afronta el periodo de recuperación con gran optimismo.

El diario Sport señaló que las últimas horas registraron señales positivas que hacen creer a Rodri y a los médicos del Barcelona que sus opciones de llegar al duelo ante el Manchester City, el próximo 8 de diciembre en el estadio Spotify Camp Nou, parecen posibles.

Rodri comunicó a los jugadores del Barcelona esta grata sorpresa, pues su objetivo es estar al 100 % para disputar un partido de enorme importancia para él.

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El duelo ante el Manchester City tiene un carácter especial para Rodri, al ser el club con el que logró sus mayores éxitos a nivel personal y colectivo, un club al que le guarda una gran gratitud y por el que siempre estará agradecido.

Por ello, el programa de recuperación y el calendario de entrenamientos están diseñados con el objetivo de prepararlo para regresar durante la primera semana de diciembre. Además, enfrentarse al equipo que fue su casa durante varias temporadas representa un aliciente adicional para él.