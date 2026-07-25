Rodri alcanza un acuerdo y quiere salir del Manchester City

Rodri ha alcanzado un acuerdo personal con el Real Madrid, según escribió Matteo Moretto de MARCA este sábado por la noche. El centrocampista espera ahora a que el gigante español llegue a un acuerdo con el Manchester City.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta el verano del próximo año. Por ello, el actual periodo de traspasos es una de las últimas oportunidades para que el club inglés obtenga una cantidad por su traspaso.

A menos que el centrocampista de treinta años decida finalmente renovar su contrato. Según The Athletic, el Manchester City estaba hablando con él al respecto, pero no parece que vaya a haber acuerdo.

El jugador más destacado de España ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid, que ahora ha iniciado las negociaciones con el Manchester City.

Rodri jugó anteriormente en España para el Villarreal y el Atlético de Madrid. El pivote dio el salto al Manchester City en 2019, club con el que conquistó la EFL Cup y la FA Cup la pasada temporada.

El organizador sostuvo el pasado domingo la Copa del Mundo en sus manos. España se proclamó campeona del mundo al vencer por 1-0 a Argentina en la final. Tras esa final, Rodri también fue elegido mejor jugador del torneo.

El viernes, por cierto, el técnico del Manchester City, Enzo Maresca, confirmó que Rodri debe pasar por el quirófano por una lesión de espalda. Por ello, se perderá la fase inicial de la nueva temporada.