La manita más uno sin respuesta con la que el Al Qadsiah inundó la portería del Al Riyadh no fue una simple victoria pasajera en la jornada 12 de la Roshn Saudi League, sino un mensaje contundente que el técnico norirlandés Brendan Rodgers dirigió a todos los grandes del fútbol saudí.

Tras la aplastante victoria por 6-0 la noche del jueves, Rodgers compareció en la rueda de prensa posterior al encuentro para desvelar los entresijos de la aterradora transformación de su equipo entre los dos tiempos, y lanzar una sorpresa sobre el sufrimiento de su plantilla ante un calendario que no da tregua.

El secreto de la transformación: la cercanía entre líneas

Rodgers elogió el rendimiento de sus jugadores con estas palabras: «El resultado y el rendimiento fueron excelentes, y me gustó lo que ofreció el Al Riyadh en el primer tiempo, pues cambió el sistema táctico y el plan, y su entrenador hizo un trabajo magnífico».

Explicó que su equipo, pese a marcar dos goles en el primer tiempo, necesitaba un mayor esfuerzo, algo que se corrigió entre los dos periodos: «Hablamos de la necesidad de que las líneas estuvieran más juntas y de mejorar el posicionamiento», señalando que este sencillo ajuste marcó la diferencia, ya que la presión tras pérdida mejoró notablemente en el segundo tiempo, con mayor posesión y mostrando la verdadera calidad, y sus jugadores se volvieron más rápidos y directos tras el descanso.

Al Jaber y Sinjari: la recompensa a los más trabajadores

El entrenador no se olvidó de elogiar a los jóvenes que participaron, y dijo con evidente satisfacción: «Estoy contento con la participación de jugadores que no habían aparecido mucho, Al Jaber jugó y estuvo cómodo, Sinjari marcó, ambos trabajan con esfuerzo, y me alegró que aprovecharan esta oportunidad».

Sobre haber logrado seis victorias consecutivas en la ciudad de Riad desde su llegada el pasado diciembre, Rodgers sorprendió a todos con su respuesta: «No sabía que habíamos logrado seis victorias consecutivas. Me gusta la ciudad de Riad, y deseamos jugar aquí y ofrecer un fútbol excelente».

Y añadió con tono ambicioso: «Intentamos poner al Al Qadsiah en el mapa del fútbol saudí, y cuando vienes a Riad para enfrentarte a grandes clubes, ganas los partidos y ofreces una gran actuación, eso me hace muy feliz».

No somos robots: una declaración que sacude la Roshn

Pese a la racha de victorias y el liderato, Rodgers lanzó un potente mensaje sobre el sufrimiento físico de su equipo, revelando que el Al Qadsiah dispone del menor número de días de recuperación en comparación con los grandes equipos.

Y dijo: «Esto marca una gran diferencia física, especialmente cuando juegas el viernes, luego el lunes y después el jueves», señalando el efecto de la elevada humedad en Al Khobar, que agota la energía de los jugadores.

Cerró su declaración con una frase que quedará como titular de esta etapa: «Los jugadores no son robots, sino seres humanos que sienten agotamiento, y lo que han rendido físicamente desde el inicio de la temporada es algo increíble».

El técnico pronosticó que el rendimiento del Al Qadsiah mejorará aún más con la moderación del clima y el regreso de los lesionados, expresando su total satisfacción por los resultados del equipo en la Liga de Campeones de la AFC Elite y su posición actual en la Roshn Saudi League, y afirmando su confianza en que lo mejor aún está por llegar.