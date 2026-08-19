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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Rodgers responde: ¿debutará Reinders con Al-Qadisiyah ante Al-Ittihad?

Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
1ª División
T. Reijnders
Brendan Rogers
Arabia Saudita
Países Bajos
Irlanda del Norte

El astro neerlandés se unió al conjunto sharqawi procedente del Manchester City.

El norirlandés Brendan Rodgers, director técnico del Al-Qadisiyah, reveló la situación de su nuevo jugador neerlandés Tijjani Reijnders de cara a la participación con el equipo en el próximo partido ante el Al-Ittihad en la Roshn Saudi League.

El Al-Qadisiyah recibe a su rival, el Al-Ittihad, este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la segunda jornada de la Roshn Saudi League.

Rodgers ofreció una rueda de prensa este miércoles, minutos después de que el Al-Qadisiyah anunciara de forma oficial su fichaje de Reijnders procedente del Manchester City, en una operación cuyo valor alcanzó los 61 millones de euros.

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Al técnico irlandés se le preguntó por la situación del jugador neerlandés respecto a su participación en el partido ante el Al-Ittihad, y respondió al diario saudí "Al-Yaum": "Ya veremos; si la situación de Tijjani con la inscripción está en regla, entonces sin duda podría disputar el partido".

1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
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Al Ittihad
ITT

Y añadió: "Prometo que daremos lo mejor de nosotros, seremos un equipo competitivo esta temporada y pondremos todo de nuestra parte para ganar al menos uno de los cuatro títulos en los que participamos".

El Al-Qadisiyah participa en 4 competiciones durante la nueva temporada, las más destacadas la Liga de Campeones de Asia Elite por primera vez en su historia, además de la Roshn League, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y la Supercopa de Arabia Saudí.

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