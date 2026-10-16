El irlandés Brendan Rodgers, director técnico del Al Qadsiah, recomendó al jugador de la selección de Arabia Saudita para dar el salto a la Premier League inglesa durante el próximo periodo.

El Al Qadsiah venció a su invitado Abha por 2-1, en el partido que disputaron este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la novena jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro fue testigo del gran nivel del lateral derecho Mohammed Abu Al Shamat, que marcó el segundo gol del Al Qadsiah en el minuto 69, después de aprovechar un balón que cayó frente a la portería del Abha y remataarlo con su pierna izquierda al fondo de la red.

Rodgers elogió el rendimiento de Mohammed Abu Al Shamat tras el final del partido, al declarar en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat": "Abu Al Shamat es un jugador excelente, está mejorando con el paso del tiempo y estoy contento de tenerlo conmigo en el Al Qadsiah".

Y añadió: "Sin duda, (Abu Al Shamat) tiene posibilidades de triunfar en la liga más fuerte del mundo (la Premier League), pero quiero que siga con nosotros para que crezca, se desarrolle y aporte mucho al fútbol saudí".

El lateral de la selección saudí continuó con su gran momento en la presente temporada de la Liga Roshn, donde firmó su octava contribución con su gol en la portería del Abha, con un balance de 4 goles y 4 asistencias.

Cabe recordar que el futbolista de 24 años se convirtió en titular con la selección de Arabia Saudita en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", y la llevó al título después de 23 años de ausencia, tras ganar a Emiratos Árabes Unidos en la final por 2-0.