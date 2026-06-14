La selección inglesa se refugió en su alojamiento tras las advertencias sobre un huracán que afectó su centro de entrenamiento durante el Mundial.

Según «The Sun», la delegación de los Tres Leones aterrizó el sábado en Kansas y entrenó en «Swipe Soccer Village». Sin embargo, esa misma noche recibieron una alerta de emergencia en sus móviles debido a tormentas eléctricas, rayos, lluvias torrenciales y vientos fuertes que golpeaban la ciudad fronteriza de Kansas y Misuri.

El mensaje de alerta indicaba: «Situación crítica. Servicio Meteorológico Nacional: alerta de tormenta eléctrica severa hasta las 21:00 h (hora central de verano) por vientos destructivos de 80 km/h. Busque refugio en un edificio sólido y aleje de las ventanas. Los escombros pueden ser mortales. Busquen una habitación interior en la planta baja. La vigilancia de la tormenta dura hasta las 23:00 h en el noreste y centro-este de Kansas y el centro-oeste de Misuri».

La delegación inglesa obedeció las indicaciones y permaneció a resguardo mientras entrenaba en la sede del Sporting KC, a siete millas al noroeste del hotel. , un complejo de estilo rural inglés ubicado al sur de la ciudad.

La selección inglesa llegó a su centro de entrenamiento unas horas antes, bajo un cielo despejado y calor, y se ejercitó en el complejo «Swipe Soccer Village», en Misuri, a 30 minutos de Kansas City, ante unos 300 espectadores locales. La única preocupación durante la sesión era si Harry Kane y sus compañeros se habían puesto suficiente protector solar.

Sin embargo, hacia las 20:00 h el cielo se oscureció por una fuerte tormenta, una de las peores del año según los locales, y las sirenas del centro de la ciudad ordenaron buscar refugio.

Cabe recordar que esta alerta se produjo cuatro días después de que el partido amistoso de Inglaterra contra Costa Rica se aplazara una hora por una enorme tormenta eléctrica, lo que coronó este impactante incidente tras 24 horas de locura vividas por la expedición, en las que también se produjeron robos de zapatillas y material de entrenamiento antes de que fueran recuperados, y que se impidiera al cocinero del equipo subir al tren por llevar cuchillos de cocina.