En un movimiento que trasciende los límites de un fichaje futbolístico normal, la incorporación de la estrella española Rodri al Barcelona ha provocado un gran terremoto en el mercado de fichajes, cuyo impacto no ha sido solo deportivo, sino que se ha extendido hasta golpear la imagen del club y su posición frente a su eterno rival, el Real Madrid.

Tras una pugna directa y encarnizada entre los dos gigantes de España por hacerse con el mejor mediocentro del mundo, finalmente se impusieron el proyecto del entrenador Hansi Flick y la ambición de los jugadores de La Masia, y Rodri eligió la camiseta blaugrana pese a los cantos de sirena madridistas.

El periodista español Ramon Besa analizó, durante el programa "Què T'hi Jugues!" de la emisora "Cadena SER", el profundo impacto de esta operación, afirmando: "Rodri es una incorporación excelente para un club grande, porque a ojos de los demás clubes mejora la imagen del club y representa un salto de calidad".

Besa consideró que el mayor impacto reside en la dimensión moral y competitiva de la operación, explicando: "Es una jugada extraordinaria a efectos de mercado, porque además de lo que puede aportar como jugador, es un jugador que le arrebatas al Real Madrid y haces que digan que te prefirieron a ti antes que a él".

En el plano deportivo, Besa considera que el impacto de Rodri será clave en la construcción de un equipo ambicioso, afirmando: "Este equipo, para ser ambicioso, necesita puestos claramente definidos: el primero en incorporarse fue el portero, y ahora nos faltaba un mediocentro que tenía un papel decisivo, y apareció Rodri".

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Con esta incorporación, el Barcelona posee por fin la columna vertebral sobre la que puede construir, como añade Besa: "La base de cualquier equipo se puede construir en torno a esta base; el Barcelona cuenta actualmente con un buen portero, un central magnífico como Cubarsí y un mediocentro como Rodri; tienes así la columna vertebral del equipo".

Con esta nueva columna vertebral, el Barcelona puede fijarse objetivos ambiciosos para superar su decepción europea, partiendo de una premisa en la que Besa cree: "Ganar LaLiga facilita ganar la Liga de Campeones de Europa".