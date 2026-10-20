El exguardameta del Paris Saint-Germain vivió momentos de terror, después de que su vivienda fuera objeto de un robo a mano armada descrito como «violento».

El programa «Vamos a ver» informó de que cinco hombres encapuchados asaltaron la vivienda en la que residen el matrimonio formado por Sergio Rico, exportero del Paris, y Alba Silva,

junto a sus dos hijos, en una zona residencial de alto nivel a las afueras de Sevilla, sobre las 22:00 horas de ayer lunes.

El robo a mano armada se produjo mientras el futbolista, su esposa, sus dos hijos pequeños, Carla y Sergio, de dos años y cuatro meses respectivamente, y la madre de su esposa estaban cenando.

Dado que el matrimonio residía en un complejo residencial rodeado por un muro y dotado de vigilancia privada, no habían activado los sistemas de alarma, ya que era temprano y todavía estaban cenando.

Por ello, lo más probable es que los cinco asaltantes, que se cubrían el rostro y llevaban guantes, y que podrían pertenecer a una banda criminal organizada, entraran en la vivienda por la puerta principal.

Por su parte, el sitio web «Foot Mercato», citando a medios de comunicación españoles, afirmó que los ladrones, que actuaron con extrema violencia, no se limitaron a destrozar todo a su paso, sino que, además de robar diversos objetos de valor —como joyas, relojes y dinero—, los golpearon y amordazaron, convirtiendo una noche tranquila en la peor pesadilla de sus vidas.

Cabe recordar que Rico está sin club desde que se marchó del Al-Gharafa catarí el pasado verano.