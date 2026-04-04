Robin van Persie y Raheem Sterling mantuvieron recientemente una conversación crucial en el Feyenoord

Robin van Persie y el Feyenoord esperan más de Raheem Sterling. El jugador, que ha disputado 82 partidos con la selección inglesa, volvió a ser tema de conversación el viernes durante la rueda de prensa.

Según el periodista Marcel van der Kraan, de De Telegraaf, Sterling tiene que ponerse las pilas de verdad para ayudar al Feyenoord.

Sin embargo, los de Róterdam no han descartado a Sterling en absoluto, según explicó Van Persie durante la rueda de prensa del viernes. «De hecho, estoy muy pendiente de él. Está trabajando duro para ponerse en forma y mejorar, y yo le estoy animando a ello. Él sabe lo que tiene que mejorar».

Tras el Clásico entre el Feyenoord y el Ajax (1-1), en el que Sterling estuvo bastante ausente, Van Persie habló largo y tendido con la superestrella. «Raheem sabe muy bien lo que espero de él. Y eso es precisamente en lo que le estoy entrenando específicamente».

«Sí, le exijo mucho y, durante los entrenamientos, le presto especial atención. Pero los grandes jugadores saben aceptar esa franqueza», concluyó Van Persie.

Sterling ha disputado hasta ahora 256 minutos, repartidos en cinco partidos oficiales. Contra el Excelsior (victoria por 2-1) dio una asistencia importante.

El inglés de 31 años tiene aún seis partidos de liga para recuperarse. El objetivo es que el Feyenoord se clasifique para la Liga de Campeones.