Hedwiges Maduro señala a Robin van Persie como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. Con un técnico experimentado a su lado, es una opción interesante, según explicó en una conversación con Sportnieuws.nl.

Maduro no ve en Michael Reiziger un candidato adecuado. «No sé si eso va a ser un éxito. Es difícil de decir. Si optan por un entrenador interino, entonces creo que será antes Ruud van Nistelrooij. Es realmente una figura representativa y ya forma parte del cuerpo técnico de la selección neerlandesa».

El exinternacional de la selección neerlandesa plantea entonces una opción que apenas se ha mencionado. «Tampoco he oído aún el nombre de Robin van Persie. Se le puede presentar fácilmente como figura representativa con Dick Advocaat a su lado. ¿Por qué no? Se ha demostrado que ambos trabajan muy bien juntos».

«Allí, Van Persie puede trabajar con los mejores jugadores. Tiene una visión que encaja con eso. Los jugadores de la selección neerlandesa pueden ejecutarlo con más facilidad que los de Heerenveen o Feyenoord», añade Maduro a su análisis sobre el cargo de seleccionador.

Arne Slot estuvo durante mucho tiempo en el radar de la KNVB. El exentrenador del Feyenoord y del Liverpool se centra por ahora en el fútbol de clubes y, de momento, no ejercerá como seleccionador.

«Por ahora debe seguir tranquilamente en un club. Sigue siendo un entrenador demasiado grande y tiene el hambre de mostrarse todavía en otro sitio. Es un entrenador de desarrollo y tiene que estar cada día sobre el campo. Esa es precisamente su fuerza», afirma Maduro.

La KNVB espera poder nombrar pronto a un seleccionador. La búsqueda comenzó a finales de junio, cuando Ronald Koeman dimitió tras la eliminación de la selección neerlandesa en los dieciseisavos de final del Mundial.