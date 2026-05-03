Robin van Persie no cambia la alineación en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones

El Feyenoord, que aspira al segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie, busca tres puntos en su visita al Fortuna Sittard. Robin van Persie confirmó el once titular de los de Róterdam, que saltarán al campo a las 14:30.

El técnico mantiene el once que venció 3-1 al FC Groningen: Timon Wellenreuther en la portería, Mats Deijl y Jordan Bos como laterales, y Gernot Trauner junto a Tsuyoshi Watanabe en el centro de la defensa.

Givairo Read parecía opción, pero Van Persie prefiere no arriesgar y mantiene a Deijl.

Thijs Kraaijeveld regresa al centro del campo por la ausencia de Jakub Moder, mientras Oussama Targhalline y Luciano Valente completan el trío de centrocampistas.

Tobias van den Elshout vuelve a tener su oportunidad en la izquierda, Anis Hadj Moussa actúa en la derecha y Ayase Ueda lidera el ataque.

Tras los empates de NEC (1-1) y Ajax (2-2) el sábado, los rotterdameses tienen la oportunidad perfecta para afianzarse en el segundo puesto.

Alineación del Fortuna Sittard:

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.