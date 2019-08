Robin van Persie: "Alexis Sánchez no me parece muy feliz en el United"

El holandés analizó la actualidad del chileno en Manchester, que lleva sólo cinco goles en 45 partidos disputados. Además le entregó un consejo.

Alexis Sánchez llegará al inicio de la Premier League sin haber sumado minutos en la pretemporada del . El técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, decidió echar pie atrás del plan original, y lo marginó de los últimos dos encuentros de la gira, frente al Kristiansund y .

Y, en ese sentido, la ex estrella de Old Trafford, Robin van Persie, consideró que el Niño Maravilla no está contento. "No me parece muy feliz. Se veía feliz en . Lo que he visto y sentido a lo largo de los años es que la forma en que te sientes mentalmente, cómo es tu vida, tiene una gran influencia", dijo el holandés al Daily Mail.

El hombre de La Roja no ha estado a la altura de las expectativas desde que llegó al cuadro inglés en enero de 2018, con sólo solo cinco goles en 45 apariciones. Las lesiones también han obstaculizado al internacional chileno, quien logró solo un gol de Liga para los Red Devils la temporada pasada.

El calendario de Alexis Sánchez para la temporada 2019/20 en Manchester United

"Si eres feliz, estás en un 50% más en forma, creas más y te diviertes ... así que él debe encontrar una manera mental de cambiar eso", apuntó quien aportó al club 58 goles en 105 partidos y el título de la Premier en 2013.

"En los últimos años, muchas cosas han cambiado. Hay muchas impresiones de los fanáticos, de las redes sociales, constantemente lo golpean por su salario. Es negativo", comparó sobre su etapa como futbolista en el United.

El artículo sigue a continuación

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"El United es como una bestia. De manera positiva, cuando lo estás haciendo bien. Es tan grande. Es fantástico, un gran lugar para estar. Pero cuando sale mal, cuando estás teniendo un mal período como jugador o un entrenador, es difícil. Es un lugar difícil, mucha presión, todos exigen no solo una victoria, sino que exigen atacar el fútbol. Son 77.000 personas quieren disfrutarlo", indicó.

Finalmente, quiso dar un último consejo al formado en , ya que ha sido puesto en duda en cuanto a aguantar la presión: "¿Qué es la presión? Con los años he pensado mucho en eso y la presión es aire, no se puede tocar la presión. Es lo que te pones a ti mismo. Es importante poner la presión en una caja y lidiar con eso. Por supuesto, la presión está ahí porque estás jugando para un gran club y todos tienen opiniones sobre ti. Pero tienes que manejar eso", cerró.