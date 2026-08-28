Robin Roefs recibe muy buenas noticias en el Sunderland

Robin Roefs seguirá vinculado por más tiempo al Sunderland. El club de la Premier League informó este viernes de que el guardameta neerlandés ha firmado un nuevo contrato que expira a mediados de 2031.

Roefs fue fichado el año pasado procedente del NEC por un máximo de quince millones de euros y vivió una sólida temporada de debut en Inglaterra. Mantuvo su portería a cero en diez ocasiones en 35 partidos de liga.

El portero de 23 años fue elegido mejor jugador joven de la temporada del Sunderland. Además, debutó en mayo contra Argelia con la selección neerlandesa y Roefs fue incluido en la convocatoria de Países Bajos para el Mundial.

«Estamos muy contentos de que Robin se haya comprometido con el Sunderland hasta 2031», celebra el director deportivo Florent Ghisolfi en la web del club. «Robin está orgulloso de representar al Sunderland, y nosotros estamos igual de orgullosos de que esté con nosotros. Es una parte importante de este equipo y de nuestro futuro, pero todos sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer. Queremos seguir trabajando juntos en el futuro, con ambición y humildad».

«Sunderland se siente como mi casa desde el momento en que llegué aquí. La pasada temporada fue fantástica, con un séptimo puesto y un billete para Europa, pero todos tenemos la sensación de que todavía hay mucho más en este grupo de jugadores. Por eso ahora nos centramos en lo que está por venir. Tengo muchísimas ganas de aportar mi granito de arena al bonito futuro de este club de fútbol», reaccionó Roefs sobre su nuevo contrato.

Roefs comenzó la nueva temporada con el Sunderland con una derrota por 2-1 ante el recién ascendido Ipswich Town. El domingo tendrá una nueva oportunidad, con la visita del Fulham al Stadium of Light.