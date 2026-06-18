Robertson: «Hakimi es el mejor lateral derecho del mundo... y todos los jugadores de Marruecos son peligrosos»

El capitán escocés, Andy Robertson, admitió que enfrentar a Marruecos en la segunda jornada del Mundial 2026, en el estadio Gillette, será un gran reto.

En la rueda de prensa previa al partido de este viernes por la tarde (hora de la costa este de EE. UU.), afirmó: «Marruecos será un rival tan difícil como Brasil. Conocemos su fuerza y tendremos que dar lo mejor de nosotros para conseguir el resultado que necesitamos».

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En declaraciones al diario escocés «The Herald», el exjugador del Liverpool habló de la ambición de pasar a la siguiente ronda: «Intentamos no pensar demasiado en ello, porque nos esperan retos muy difíciles. Pero no creo que ninguno de los jugadores ni del cuerpo técnico haya evitado este tema. Queremos ser el primer equipo en lograrlo para nuestro país, y eso es una sensación maravillosa».

Y añadió: «Sabemos lo difícil que es. Ahora nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo (Marruecos), pero creemos que podemos complicar cualquier partido. Si somos capaces de hacerlo y damos lo mejor de nosotros mismos, creo que podemos conseguir lo que queremos».

«El mejor lateral derecho»

Sobre Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain y de Marruecos, afirmó: «No puedo elogiarlo lo suficiente. Admiro todo lo que está haciendo, así que enfrentarlo será complicado. ¡Qué jugador tan fantástico! Para mí, junto a Nuno Mendes en el otro costado, es el mejor lateral derecho del mundo».

Además, nosotros (el Liverpool) los hemos enfrentado dos veces en dos años en la Liga de Campeones y fue un espectáculo; es un placer verlos jugar. Disfrutamos viéndolo: su libertad, cómo aparece en tu área en un instante y al siguiente regresa a la suya. Admiro todo lo que hace... Ojalá contra Escocia tenga un papel discreto».

Sobre el peligro que representa Marruecos, afirmó: «Todos son peligrosos; ese es el mayor elogio que puedo hacerles. Tienen mucha calidad en todas las líneas; tantos jugadores buenos que, si te centras en uno, otro aparecerá y te castigará. En lugar de destacar a uno o dos, diría que, como equipo, serán un rival muy difícil».

Y concluyó: «Son un equipo fantástico. No hay motivo para que sean distintos de lo que eran antes. También creemos en nuestra calidad; debemos pensar que podemos ser un equipo difícil de batir. Tenemos que demostrarlo en el escenario más importante. Si lo hacemos, espero que ganemos».