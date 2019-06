Quién es Roberto Tobar, el árbitro chileno que dirigirá Argentina - Colombia en la Copa América

CONMEBOL ya designó al juez que estuvo al frente de la ida de la final de la última Copa Libertadores y de la revancha de la Recopa.

La está a tres días de iniciarse y CONMEBOL ya designó quién será el árbitro del partido que disputarán y por el Grupo B, este sábado desde las 19.30 hora argentina y 17.30 hora colombiana. Se trata de Roberto Tobar, juez chileno que es internacional desde 2011 y por primera vez estará en un certamen continental.

Este nombre es familiar para los argentinos y sobre todo en cuanto a River y Boca, ya que dirigió el duelo de ida de la final de la última , jugado en La Bombonera, como así también la revancha de la entre el Millonario y Athletico Paranaense.

A nivel selecciones, estuvo al frente del encuentro entre la Albiceleste y en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

SUS LOGROS

El juez chileno, que fue elegido el mejor árbitro de su país en 2013 y 2014, tiene categoría FIFA desde 2011 y fue internacional por primera vez el 10 de abril de 2014, en el encuentro entre Atlético Mineiro y Zamora por la .

Además de aquella histórica final entre Boca y River y la reciente Recopa, también arbitró en uno de los juegos de la edición 2017 del mismo certamen, entre y Chapecoense, dos Sudamericanos Sub 17 (en 2015 y en 2017), un Mundial Sub 17 en 2015 y dos partidos en las últimas Eliminatorias Sudamericanas: el mencionado empate 1-1 entre la Albiceleste y la Vinotinto y la victoria de sobre los venezolanos por 3-0.

SUS POLÉMICAS

Antes de sus lesiones, el juez chileno se hizo conocido después de dirigir el duelo entre The Strongest y Sao Paulo por la Copa Libertadores 2016 que terminó en escándalo. Ese 21 de abril, según denunciaron algunos futbolistas, Tobar habría invitado a pelear a algunos jugadores . "Es un árbitro chileno que manejó todo el partido. Lo denuncio porque me invitó a pelear en el túnel", dijo en ese momento el futbolista boliviano Pablo Escobar. A él se le sumó Mathías Riquero, en ese entonces en Deportes , tras un partido ante en septiembre de 2016: "Nos vemos perjudicados por el arbitraje. Él me invita a pelear después del gol de ellos. Me dijo que afuera nos veíamos".

El último partido polémico del árbitro fue nada menos que en el Superclásico chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó con triunfo 3-1 del visitante. En este encuentro Tobar expulsó a Beausejour y a Reyes, en el local, y a Opazo en la visita y los jugadores de ambos equipos explotaron. "El partido pasó por la falta de personalidad que tuvo el árbitro, le faltaron huevos para echar a Valdivia por aplaudirlo como diez veces, después a Pinilla le pegan tremenda patada, y la expulsión a Jean está condicionada porque ve sangre. El árbitro fue clave", declaró Herrera, capitán de la U, tras la derrota y Opazo agregó: "Le pregunté al árbitro por qué y él me reconoció que no sabe por qué me expulsó. Reyes me tiró un codazo y quizás me expulsa para compensar".