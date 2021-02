Roberto Ríos en Goal: "Con público, el Betis sería favorito contra el Athletic"

El ex segundo entrenador verdiblanco destaca la importancia de la Copa, “estás a tres partidos de poder ganar un título y meterte en Europa”.

Cuando llamamos a Roberto Ríos para encontrar la ubicación para esta entrevista, la cuestión resultó bastante fácil, “nos vemos en la Rosi”. Desde que era canterano del Real Betis Balompié, lleva visitando un lugar que es casi su casa, y sin el casi. Después de cada entrenamiento iba con otros compañeros a que Rosi le preparara la merienda, siguió yendo cuando alcanzó el primer equipo y posteriormente cuando fue segundo entrenador de Pepe Mel. Acumulan entre ambos un sinfín de vivencias verdiblancas, algunas más agradables y otras no tanto. Cuando llegamos interrumpimos una conversación entre ambos donde recordaban a Francisco Gómez “Quico”, un canterano y compañero de Roberto que tuvo que dejar el fútbol por un tumor que no pudo superar. Nos da reparo molestar, pero el “buenos días” corta de raíz el diálogo cómplice de ambos. “Vamos al lío”, apremia Roberto, y comenzamos la entrevista.

Vaya eliminatoria, todo un Real Betis - Athletic Club. Siempre un partido especial en la Copa del Rey y seguro que bonito va a ser.

"Sí, bonito seguro que va a ser y el partido va a ser diferente al de la primera vuelta en San Mamés donde llegaban los dos con dudas, rachas malas, rachas de incertidumbre, no habían ganado tres partidos seguidos. Ahora, en este último mes, le ha cambiado la vida tanto a uno como a otro y la eliminatoria le llega a ambos en la parte álgida de la temporada".

Analizando uno y otro estilo, ¿qué tipo de partido espera?

"Yo más por estilo y condiciones de uno u otro lo veo más por el sentido de que en tres partidos te puedes meter en una final, y no va a ser un partido para especular. El que entre más intenso y ritmo se la llevará. A estas altura de la competición, que sea a un único partido y que en tres puedas meterte en una final tienes que salir muy centrado. El Betis querrá tener la pelota más que el Athletic y ellos presionarán más pero en un partido los estilos no van a predominar durante los noventa minutos. Creo que hoy en día el que meta más intensidad y ritmo tiene más opciones de llevarse el partido".

Esta eliminatoria sería de día grande en el Villamarín. Una pena que no pueda la gente disfrutar. Sin público, ¿el factor campo va a influir mucho?

"Sin público no tienen nada que ver. Si esta eliminatoria se jugase con público el favorito sería el Betis, pero en estas circunstancias, está igualada. Es verdad que los partidos con público el ambiente y la tensión son diferentes. La clave va a estar en cómo se entre al partido y en la tensión que tenga cada equipo".

¿Es el partido más importante de la temporada para el Betis?

"Primero porque es el siguiente (risas). Son dos equipos que buscan entrar en competiciones europeas y ahora mismo pues es la línea más corta para conseguirlo. No te voy a decir la más fácil, porque no hay nada fácil, pero ahora mismo sí es el partido más importante".

Viendo los toros desde la barrera. ¿Qué cree que le ha cambiado Pellegrini al equipo para que ahora tenga otra cara?

"Hay un jugador como Canales que ha sido clave. Lo cambia todo. Que vuelva Canales y que lo haga con el acierto que está teniendo de cara a gol pues ha marcado diferencias. Luego, es como todo en la vida, cuando consigues enganchar una racha buena de resultados la cabeza funciona de otra manera, la confianza es mayor y salen todas tus habilidades. El caso contrario es cuando van mal porque te retraes un poco más. Ahora el Betis ha sido capaz de enganchar esos resultados positivos y se ve de otra manera. Canales marca esas pautas pero los resultados positivos también acompañan al resto y cuando se juntan las virtudes de todos es mucho más fácil que salga bien todo".

Y en el Athletic, ¿qué le ha cambiado Marcelino al equipo?

"Han vivido vidas muy paralelas. Cuando eres capaz de ganar, la máquina va sola. La confianza, la cabeza, todo es positivo. Lo que antes era infranqueable ahora lo ves factibles y esto es lo bonito que tiene el fútbol. Con una buena racha puedes cambiar una temporada".

En el caso de pasar, puede cobrar más importancia si cabe la Copa pero ahora conseguir una plaza europea por la vía de LaLiga también es factible. ¿Cómo hay que conjugar esta situación?

"El Betis tiene una plantilla amplia como para no depender de once jugadores. El Betis no está para tirar nada, o no debería. La situación de Copa es buena, a tres partidos de jugar una final que te da acceso a Europa. Y en Liga está metido en ese grupo. Creo que los jugadores están capacitados para jugar este tramo de temporada domingo y miércoles. Es verdad que es una situación difícil porque de golpe y porrazo te puedes encontrar con bajas inesperadas por el tema del Covid y la idea que tengas para el partido se trastoca 48 horas antes. Por el momento que está viviendo el Betis irá con la máxima ilusión porque ya ha vivido momentos malos".

¿Tiene alguna explicación a los altibajos del Betis o es consecuencia de una Liga que tiene muchos altibajos en general?

"Quitando el Atlético de Madrid que sigue constante vemos al Madrid y Barcelona que no son esos equipos regulares de años atrás. Estamos viviendo una situación compleja en el día a día. Es complicado. Incluso los jugadores no conviven en el vestuario de la misma forma que antes. Ahora mismo cuando coges esos momentos de confianza tienes que alargarlos como puedas".

Una situación muy compleja, cierto. A usted en Las Palmas le tocó también vivirla, ¿cómo se planifica?

"Tienes que ir día a día porque 48 horas antes te hacen los test y puedes que los que has trabajado durante la semana se te caiga. Al nivel de una plantilla como la del Betis tiene gente suficiente como para que las bajas las puedas suplir".

Hablando de la plantilla. Qué le ha parecido ese golpe en la mesa de la llamada unidad B, con canteranos como Aitor Ruibal, Rodri, ahora se suma Paul…

"Si están ahí es porque se lo merecen, nadie regala nada. Si la dirección deportiva ha entendido que están en la dinámica de la primera plantilla es porque se lo merecen. En todos los equipos, conseguir una base de gente de la casa es un punto bueno para poder crecer. Ojalá que haya más porque sería bueno para el Betis y además con la situación económica que hay en todos los equipos".

Usted asumió junto a Pepe Mel una situación económica complicada en el Betis. Un mercado de invierno en el que no se fichó. Diez años después el Betis no vuelve a fichar en esta ventana. Los entrenadores siempre ven carencias a su plantilla ¿puede trastocar mucho?

"El mercado de invierno debe ser para quitar carencias que hayas podido observar en estos meses pero no debe ser una obligación. Ahora hay muchos equipos que no fichan, igual no es porque no quieran sino porque la situación económica no es cómoda. Hay que amoldarse. En el Betis, el club sabrá por qué no ha fichado. Puede que sea por un tema económico o por un tema que no han visto nada que pueda mejorar lo que hay".

Vamos a la pregunta importante. ¿Con quién irá en la eliminatoria?

"Son los dos equipos en los que yo he jugado. En las circunstancias de que el Athletic ya ha ganado un título, al Betis le viene mucho mejor el pasar. Yo me he criado aquí en el Betis, independientemente de que haya estado cinco años allí en Bilbao, yo soy del Betis".