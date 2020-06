Roberto Moreira llegó a un acuerdo con Motagua por su renovación

El delantero paraguayo confirmó que extenderá por un año su contrato en el Ciclón Azul, adecuándose a las finanzas del club.

La renovación del contrato de Roberto Moreira era una prioridad para la directiva de Motagua en medio de la crisis desatada por el coronavirus, y el delantero paraguayo confirmó que llegó a un acuerdo con el club para extender su vínculo por un año.

“Ya hemos llegado a un acuedo de palabra, faltarían algunos detalles que la dirigencia se está ocupando como el de salarios del último torneo y también la renovación de todos los jugadores. Uno está acá con la prioridad de darle a Motagua lo mejor, todavía faltan algunos detalles pero de palabra hemos hablado eso, hablamos con Juan Carlos Suazo y llegamos a un acuerdo”, declaró el futbolista de 33 años en diálogo con Diez.

Y añadió: “Uno está contento por la renovación y la tranquilidad de la familia también, es de un año porque lo hablamos con la familia y es por un año. Nosotros estamos cómodos, mis chicos en la escuela. Hemos aceptado la propuesta que Motagua nos dio, yo les había pasado una propuesta con la cual no se pudo dar por toda la situación y uno entiende, estamos de acuerdo con lo que ellos me ofrecieron”.

"A fin de año hubo algunas llamadas donde me preguntaron sobre mi situación. En este momento nada más con la azul me veo, he pasado momentos muy lindos acá y la decisión es quedarme en Motagua”, afirmó Moreira.

Y cerró: “Hace dos años que estoy acá y la verdad que uno le va tomando cariño a la institución, por esa razón uno tiene esa prioridad. Motagua nos hace sentir bien, feliz. Está en nuestro corazón y siempre uno lo recordará, he trabajado mucho para ganarme un nombre acá en Motagua”.