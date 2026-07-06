Roberto Martínez tomará una decisión inmediata sobre su futuro con la selección de Portugal

Roberto Martínez renunció como seleccionador de Portugal tras caer 0-1 ante España en octavos del Mundial. El español, de 52 años, confirmó que ese fue su último partido y que se irá cuando venza su contrato.

La decisión no sorprende: el periodista Ben Jacobs ya había adelantado que se iría tras el Mundial, con independencia de los resultados.

«Este ha sido mi último partido con la selección portuguesa», afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro. Así concluye una etapa que comenzó en enero de 2023.

En su despedida, agradeció al país y a la afición: «Ha sido una etapa increíble, un orgullo que no puedo describir. La fuerza y la energía de la afición han sido extraordinarias».

También agradeció a los jugadores: «En segundo lugar, quiero dar las gracias por su esfuerzo, ha sido increíble. Tanto talento, pero lo que marcó la diferencia fue la dedicación para formar un equipo».

Pese a la eliminación, destacó la actuación ante España: «Los jugadores han dado el corazón y el alma; quizá fue nuestro mejor partido del Mundial». Portugal apuntó a la prórroga, pero encajó el gol de Mikel Merino en el descuento.

Además, vio a Cristiano Ronaldo abandonar el campo emocionado tras probablemente su último partido en un Mundial. «Es normal estar triste. Hoy merecíamos más suerte», concluyó el español, que cierra su etapa con Portugal con un sabor amargo.

Martínez dirigió a Portugal desde enero de 2023, sumando 45 partidos y una media de 2,27 puntos por encuentro. Con él, la selección ganó la Liga de Naciones 2025, pero cayó en cuartos de la Euro 2024 y en octavos del Mundial 2026.