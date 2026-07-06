Roberto Martínez revela por qué le entusiasma el himno de Portugal

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, afirma que enfrentarse a «La Roja» es complicado tanto futbolística como emocionalmente.

Tras tres años al frente de Portugal, lo ha llevado a cuartos de la Euro 2024 y a la final de la Liga de Naciones, donde venció a España.

Las imágenes de Roberto Martínez cantando con entusiasmo el himno luso antes de los partidos llaman la atención. Al respecto, declaró a «Marca»: «El himno es muy importante para la selección». De hecho, hay fragmentos de la letra en las paredes del centro de entrenamiento».

El seleccionador añadió: «No es una cuestión política, sino el símbolo de millones de portugueses dentro y fuera del país que apoyan a su equipo».

Al preguntársele por qué no se canta el himno español, respondió con humor: «Es muy sencillo: el himno español no tiene letra, así que no hay nada que cantar».