Roberto Martínez no podrá contar con un jugador clave de Portugal en el partido inaugural contra la República Democrática del Congo

Un duro revés para Portugal antes de su debut mundialista contra la República Democrática del Congo. El martes, el seleccionador Roberto Martínez confirmó que Rúben Dias se perderá el partido.

Sufrió una lesión leve hace unos días; no reviste gravedad, pero lo margina del debut.

Dias suele liderar la defensa lusa, aunque Martínez dispone de otros tres centrales: Tomás Araújo, Renato Veiga y Gonçalo Inácio.

«Rúben aún no está al 100 %, no tiene sentido arriesgarlo», afirmó Martínez en la rueda de prensa. «Se está recuperando y volverá más adelante».

«Se está recuperando bien, pero debemos pensar en el resto del torneo. Estamos preparados para empezar».

Portugal, uno de los favoritos, se medirá luego a Uzbekistán el 23 de junio y a Colombia el 28.

Además, Martínez anunció que renunciará tras este Mundial, cerrando su etapa como el seleccionador más exitoso de Portugal, con un 70 % de victorias.



