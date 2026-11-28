Roberto Mancini expresa un deseo tras cumplir ayer 62 años.
El seleccionador de Italia declaró en una entrevista al Corriere dello Sport: «¿He dicho que ganaré el Mundial, igual que dije que ganaríamos la Eurocopa? No puedes intentar conquistar algo si no crees plenamente en ello. Cuando construimos la primera selección, no había nadie que creyera en nosotros. Éramos la séptima u octava de Europa. Decían que Verratti y Jorginho no podrían jugar juntos y formaron un centro del campo fantástico. Estuvimos cuatro años sin perder un partido, así que construimos un equipo, jugamos bien, muy bien, y ahora tenemos que repetirlo».
Después, Mancini vuelve sobre su ruptura con la selección en agosto de 2023 para aceptar la suculenta oferta de Arabia Saudí: «En el fondo de todo hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. Llevaba unos meses pensando que él tenía intención de sustituirme a las primeras dificultades. Llevábamos meses hablando del cuerpo técnico y yo lo dejaba pasar, hacía como si nada, mientras las semanas pasaban y los problemas seguían sin resolverse. Retomamos la conversación después de la Nations League en Países Bajos y no llegamos a ninguna conclusión. Luego hubo un mes de silencio».
«Entonces empecé a hablar con los saudíes, que se habían puesto en contacto conmigo mucho antes. Un amigo me había llamado meses antes para comentarme algunas cosas y plantearme una solución de ese tipo, y yo incluso la había considerado. Me equivoqué al no dimitir después de la Nations League, pero, sinceramente, no quería irme. Habría querido quedarme, no tenía intención de marcharme, pero a veces pasan cosas. Creo que cometí un error, sobre todo al valorar ciertos aspectos que había que abordar. Si lo hubiéramos hecho, probablemente no habría pasado nada. Debería haber cogido un avión, volado a Roma y aclarado las cosas con el presidente».
«¿Cuándo me di cuenta de que había cometido una gran cagada? Enseguida, pero ya no podía dar marcha atrás. Lo de Arabia Saudí resultó ser una aventura complicadísima. Si Luca Vialli hubiera estado allí, habríamos hablado y habríamos resuelto muchas cosas».
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«¿Pedí a Gravina que me dejara volver después de la marcha de Spalletti? No me había gustado cómo había terminado todo. ¿A muchos colegas míos no les gustó la decisión de Malagò? Eso es pura envidia. Estas cosas pasan todos los días en los clubes: destituciones, dimisiones y regresos. Reconocí mi error sin buscar atenuantes ni excusas. Intenté dar una explicación y pedí disculpas en repetidas ocasiones».
«¿Este año he vuelto al banquillo de Italia gracias al caso Pirlo? La primera vez también fue así: yo no era el elegido para ser seleccionador, sino Carlo Ancelotti. Se decantaron por mí cuando él eligió otra cosa. ¿Soy un hombre afortunado? De vez en cuando hace falta un poco de suerte».
«Me he visto obligado a convocar a chicos que todavía no habían jugado en la Serie A, dado que la presencia de italianos se ha reducido al 30 por ciento. Es un porcentaje vergonzoso y no me queda más remedio que buscar jóvenes con potencial para crecer. Y tengo que asumir riesgos al ponerlos en partidos importantes. Hay chicos con enormes cualidades, pero necesitan tiempo y experiencia para mostrarlas. Para mí cuenta el aspecto técnico, es lo que me interesa cuando elijo a un jugador. Después intento entender en qué posición puede rendir mejor, pero solo el campo puede darme esa respuesta».
«Los clubes no tienen ningún interés en la selección, que debe encontrar soluciones por sí sola. No sirve de nada quejarnos de una situación que se ha ido creando desde hace al menos 20 años. Solo tenemos que buscar jugadores y darles experiencia, aun a riesgo de perder algún partido. Explicadme por qué los propietarios extranjeros deberían estar interesados en nuestra selección».
«¿La última derrota en Bélgica? Nos dolió. Al principio habríamos firmado ese recorrido, pero cuando llegas hasta ahí siempre esperas seguir adelante. Contra Bélgica perdimos merecidamente. Volví a ver el 4-1 para entender las razones de una derrota así. Durante 45 minutos no hicieron más que nosotros. Dos o tres jugadas cambiaron el partido. Estuvimos un poco blandos en ciertas situaciones defensivas. Creo que los dos partidos contra Bélgica resultarán más importantes y formativos que los dos contra Francia».
«¿Quién es el futbolista que no ha llegado a cumplir las expectativas, aquel por cuyo éxito habría apostado pero que ha decepcionado? Sin irme demasiado atrás, creo que Zaniolo tiene un gran potencial. Cuando lo convoqué con la selección, en el primer entrenamiento parecía un niño jugando con adultos; en el tercero, un adulto jugando con adultos. Hoy, por las cualidades físicas y técnicas que tiene, debería ser una estrella del fútbol italiano. ¿Considero terminada su etapa en la selección después del último episodio? No. Yo convoco a quien está jugando bien cuando llega el momento de dar la lista, a quien puede aportar algo al equipo. Además, conmigo Nico siempre se ha comportado correctamente, al margen de los problemas personales que haya tenido. Espero que haga todo lo posible por volver. Me gustan los jugadores imprevisibles porque son los que marcan la diferencia. Podemos trabajar todos los principios y las tácticas que queramos y conozcamos, pero luego hay partidos que resuelven quienes saben jugar, no hay más. No puedes pensar que vas a dominar siempre, también tienes que saber sufrir y, si tienes a un jugador con algo especial, te resuelve el partido con una jugada».
«¿Quién ganará la Serie A? Creo que la Roma. ¿Estarán contentos los aficionados de la Lazio? Creo que el Inter es el mejor equipo. Al principio tenía mucha confianza en el Napoli, pero ha sufrido demasiadas lesiones. Sobre la Lazio puedo decir esto: no apostéis por su desplome».