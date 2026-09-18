El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha dado a conocer su lista de 34 convocados para los próximos partidos de la Nations League. El técnico de 61 años ha hecho sitio nada menos que a nueve debutantes.

Massimo Pessina (Bolonia), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (AC Monza), Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting de Portugal), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Nápoles) y Mohamed Ali Zoma (FC Núremberg) están por primera vez.

Además, llama la atención que tanto Nicolò Fagioli (Fiorentina) como Nicolò Zaniolo (Udinese) hayan sido incluidos de nuevo por primera vez desde octubre de 2024 en la Azzurra. Rolando Mandragora, que este verano dejó la Fiorentina por el Torino, regresa por primera vez desde marzo de 2021.

Italia recibe a Bélgica el 25 de septiembre en el Stadio Olimpico y tres días después juega en Turquía y ante Turquía. El 2 de octubre está programado el partido a domicilio contra Francia, antes de que Bolonia sea el escenario tres días más tarde del 'retorno' ante Turquía.

Convocatoria de Italia

Porteros: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Juventus) Massimo Pessina (Bolonia).

Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Honest Ahanor (Crystal Palace), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Daniele Ghilardi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Michael Kayode (Brentford), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Eddy Kouadio (Monza).

Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting de Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur);

Delanteros: Francesco Pio Esposito (Inter), Daniel Maldini (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Mohamed Alì Zoma (FC Núremberg), Moise Kean (Como), Giacomo Raspadori (Atalanta), Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Nápoles), Nicolò Zaniolo (Udinese).



