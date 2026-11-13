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Roberto De Zerbi ha recibido el premio al mejor entrenador de la Premier League de octubre en reconocimiento oficial a su impacto transformador en el Tottenham Hotspur. El técnico italiano dirigió una notable mejoría que ha alejado al club del norte de Londres de los últimos puestos de la tabla.

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El éxito de octubre impulsa el resurgir del Tottenham

La Premier League ha confirmado que De Zerbi es el entrenador del mes de octubre de 2026. A lo largo de octubre, De Zerbi llevó a su equipo a lograr tres victorias y un empate, una racha que sacó al club de la zona de descenso.

Este logro marca un hito para el cuerpo técnico del club. El italiano se convierte en el primer entrenador del Tottenham que recibe este galardón individual desde Ange Postecoglou, que lo ganó durante tres meses consecutivos, de agosto a octubre de 2023, en su primera temporada en la Premier League.

De Zerbi atribuye el mérito al trabajo colectivo

La racha invicta del Tottenham en octubre comenzó con un empate 1-1 ante el Manchester United. Después, las convincentes victorias frente al Coventry (3-1), el Chelsea (2-0) y el Crystal Palace (2-0) le permitieron escalar posiciones. En declaraciones a la web oficial del Tottenham Hotspur, De Zerbi no tardó en atribuir el mérito a su plantilla y al cuerpo técnico.

«Me siento bien, estoy contento. Quiero dar las gracias a mis jugadores y a mi club porque el mérito no es mío. Pero, como sabéis, cuando eres entrenador trabajas con muchísima gente y es justo dar las gracias a todos», declaró De Zerbi a los canales oficiales del club.

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De la lucha por evitar el descenso a la zona media

Este reconocimiento habría parecido improbable tras un pésimo inicio de temporada en el que el Tottenham no ganó ninguno de sus seis primeros partidos y apenas sumó tres empates, además de sufrir tres derrotas. Sin embargo, la notable reacción de octubre sacó al equipo del norte de Londres de la zona de peligro y lo elevó hasta la undécima posición, con 12 puntos.

«Los cinco primeros partidos de esta temporada no fueron lo bastante buenos y, a partir del partido contra el Manchester United, cambiamos las cosas: cambiamos el comportamiento, cambiamos la calidad del juego y cambiamos la calidad de las actuaciones de los jugadores. Estoy muy orgulloso de esta reacción», añadió el entrenador italiano en su discurso al recibir el premio.

En busca de la reacción tras el parón de selecciones

Sin embargo, la trayectoria del Tottenham sufrió un revés a principios de noviembre con una decepcionante derrota por 1-0 a domicilio ante el Leeds United. De Zerbi tratará ahora de devolver a su equipo a la senda de la victoria tras el actual parón de selecciones. El conjunto del norte de Londres volverá a jugar el 21 de noviembre, cuando reciba al Ipswich Town, antes de visitar al Sunderland el 29 de noviembre.