Roberto De Zerbi revela el secreto de la transformación del Tottenham tras poner fin a una racha de 616 días sin ganar

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El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha hablado del cambio de mentalidad en su plantilla que ha propiciado una notable mejoría de resultados en la Premier League. Tras una inversión millonaria este verano, el italiano cree que sus jugadores han dejado por fin de ser un grupo de individualidades con talento para convertirse en un equipo cohesionado.

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El viaje a Marbella impulsa la unión del equipo

El Tottenham firmó una actuación solvente para imponerse por 2-0 a un Crystal Palace que jugó con diez futbolistas el sábado. Era la primera vez en 616 días que el club lograba tres victorias consecutivas en liga. El técnico italiano señaló un viaje a Marbella a mitad de temporada como el punto de inflexión para una plantilla a la que llegaron diez caras nuevas durante una campaña de fichajes veraniega de 380 millones de libras (509 millones de dólares), financiada por la familia Lewis. De Zerbi destacó que, en las últimas semanas, el cambio de mentalidad ha sido tan importante como el táctico.

«Creo que incluso antes del parón de selecciones estábamos jugando bien. Quizá no durante los 90 minutos, pero sí durante muchas fases de los partidos. No marcábamos. Encajábamos un gol absurdo y entonces perdíamos energía. Perdíamos el ánimo. Perdíamos la cohesión entre los jugadores. Si comparamos al Tottenham de antes del parón de selecciones con el de después, ahora jugamos como un equipo. Antes del parón jugábamos como un grupo de jugadores muy buenos, pero no como un equipo», reveló De Zerbi, según recoge ESPN.

Gray brilla fuera de su posición habitual

Archie Gray sigue siendo una revelación para el Tottenham pese a jugar fuera de su posición habitual. El futbolista de 20 años volvió a actuar como lateral derecho por novena vez esta temporada y respondió a la confianza de su entrenador con una actuación dominante y un gol crucial de cabeza. Sin embargo, De Zerbi decidió sustituirlo en el descanso para evitar una posible expulsión después de que viera una tarjeta amarilla al inicio del encuentro.

«Está mejorando mucho. Desde el partido contra el Manchester United está jugando muy, muy bien y como un jugador maduro. No quería correr el riesgo de que viera otra amarilla. Lo siento porque estaba jugando muy bien. Le expliqué por qué tomé la decisión, pero creo que fue la decisión correcta en ese momento», explicó el entrenador del Tottenham al hablar de la evolución del joven futbolista.

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Los refuerzos defensivos recuperan la forma física

La consolidación de Gray como una opción fiable en defensa ha permitido al club gestionar con extrema cautela el regreso de Pedro Porro. El español, ganador del Mundial, ha sufrido un persistente problema en los isquiotibiales que le hizo perderse el inicio de la temporada y una recaída durante una derrota ante el Aston Villa en septiembre. Porro ya se entrena con normalidad y se espera que esté disponible para el próximo enfrentamiento contra el Leeds United.

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De Zerbi subrayó la importancia de hablar con los jugadores durante el proceso de recuperación y señaló que Porro tuvo un papel decisivo a la hora de decidir su participación ante el Palace. «Pedro está listo. No corrimos riesgos. Después de hablar con él, decidió antes del partido no salir de inicio y fue muy sincero conmigo. Lo agradezco mucho porque la Premier League son 38 partidos, no uno solo», señaló el entrenador.

Se intensifica la competencia por los puestos

La profundidad de la plantilla del Tottenham volvió a quedar patente en la segunda parte, cuando Porro y Destiny Udogie jugaron juntos por las bandas. La llegada de Andy Robertson como agente libre en junio ha proporcionado una cobertura muy necesaria para Udogie, que ha tenido diversos problemas físicos a lo largo del año. La regularidad de Robertson ha permitido a De Zerbi rotar a sus laterales sin que baje el nivel, un lujo del que sus predecesores en el club no siempre dispusieron.

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Udogie afronta ahora el reto de mantenerse en forma para recuperar su puesto fijo en el once titular. De Zerbi ha dejado claro que espera que el defensa italiano recupere el ritmo mediante sesiones de entrenamiento continuadas. «Con Udogie, ojalá podamos trabajar muchas semanas seguidas. Hasta ahora no ha sido posible», añadió el técnico.