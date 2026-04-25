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Roberto De Zerbi habló con Xavi Simons tras el partido y ofreció una actualización sobre su lesión

Wolverhampton vs Tottenham
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R. De Zerbi
X. Simons

Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, informó tras el partido contra el Wolverhampton que Xavi Simons tiene molestias en la rodilla, aunque ya se siente mejor.

A la hora de juego, el mediocampista se torció la rodilla tras chocar con Hugo Bueno y gritó de dolor.

Se agarró la rodilla y el dolor se reflejó en su rostro. Pareció mejorar al levantarse, pero el dolor persistía. Finalmente, fue retirado en camilla.

Tras el 0-1 sobre el Wolverhampton, De Zerbi confirmó que también perdieron a Randal Kolo Muani por lesión muscular.

«Para Solanke no es un gran problema; no sé cuántos partidos se perderá. Pero me preocupa Xavi, porque una lesión de rodilla es siempre distinta a una muscular», explicó De Zerbi.

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Sin embargo, terminó con una nota positiva: «Tenía dolor, pero hace dos minutos he hablado con él y se siente mejor que cuando se lesionó», afirmó sobre el holandés.

Simons confía en que no sea grave, especialmente a estas alturas de la temporada y con el Mundial cerca. En los próximos días se conocerá el alcance exacto de su lesión de rodilla.

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