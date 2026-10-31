Roberto De Zerbi elogia al «increíble» Sandro Tonali y al debutante Luca Williams-Barnett tras la victoria del Tottenham ante un Crystal Palace con diez jugadores

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Roberto De Zerbi destacó a Sandro Tonali como «increíble» después de que el Tottenham venciera por 2-0 a un Crystal Palace que jugó con diez futbolistas el sábado por la noche y encadenara su tercera victoria consecutiva. El entrenador del Tottenham también elogió a Luca Williams-Barnett como «un talento enorme, enorme» tras darle al joven de 18 años la oportunidad de debutar en la Premier League, pero admitió que su equipo debe ser más duro si quiere aspirar a la perfección.

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De Zerbi dice que Tonali «valía por dos» para el Tottenham

El Tottenham tomó el control después de que Jean-Philippe Mateta fuera expulsado por una entrada a destiempo sobre Micky van de Ven, y Archie Gray y Jan Paul van Hecke marcaron los goles. El de Van Hecke fue el primer gol de cabeza marcado desde una posición sentada en la historia de la Premier League.

En la rueda de prensa posterior al partido, De Zerbi declaró: «Estoy muy contento con la actuación, porque demostramos ser un equipo maduro, con las ideas claras. No permitimos ningún contraataque, quizá solo uno en la segunda parte. Creamos muchísimas ocasiones. Si queremos aspirar a la perfección, tenemos que ser más implacables, ¿no? Eso es algo individual, porque si soy el número nueve o el número 10, quiero marcar. Pero no puedo reprocharles nada. Estamos mejorando nuestra condición física. Hoy Tonali estuvo sensacional, increíble. Jugamos como si tuviéramos dos jugadores más. Hoy Tonali valía por dos».

De Zerbi también elogia a Gray, Fernandes y Marmoush

De Zerbi pasó a elogiar a otros jugadores. Añadió: «Estamos mejorando con Archie Gray, con Robertson, y los dos centrales estuvieron muy bien para tomar el mando del partido. Mateus Fernandes firmó otra actuación muy buena. Marmoush y Solanke estuvieron muy bien, especialmente cuando perdíamos el balón. Es una señal clara de que estaban metidos en el partido. Kudus y Mathys Tel, muy bien. Así que creo que ellos están mejorando y el equipo está mejorando. El equipo está mejorando».

Gray fue sustituido en el descanso pese a haber abierto el marcador, y De Zerbi explicó que tenía una tarjeta amarilla y no quería arriesgarse a que viera una segunda.

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Williams-Barnett debuta en la Premier League

Williams-Barnett salió del banquillo en los minutos finales y podría haber dado una asistencia si Mohammed Kudus no hubiera fallado ante la portería. Preguntado por la satisfacción de dar sus primeras oportunidades a jugadores jóvenes, De Zerbi respondió: «Sí, pero mi trayectoria es clara. Cuando trabajo con jugadores jóvenes y con talento, para mí no cambia nada. Pensé que era el momento adecuado para él, porque era su primer partido en la Premier League. Por sus cualidades, es un talento enorme».

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Cuando le señalaron que el adolescente había estado muy despierto, respondió: «Sí. Tiene muchísimo talento. Es muy joven, pero tiene un gran talento».

El Tottenham aún está aprendiendo a superar a las defensas replegadas

De Zerbi admitió que el Tottenham todavía no está preparado para desarmar una defensa replegada como la del Crystal Palace: «Quizá en dos o tres meses podamos alcanzar el nivel adecuado para jugar mejor contra una defensa replegada».

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También recordó a sus jugadores que estaban últimos en la clasificación antes del partido contra el Coventry: «Pero no podemos olvidar dónde estábamos hace dos semanas».