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El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, se ha deshecho en elogios hacia Luca Williams-Barnett tras su decisivo debut como titular. El joven de 18 años impulsó a su equipo a una victoria por 2-0 ante el Ipswich Town el sábado: abrió el marcador y dio una asistencia brillante a Dominic Solanke.

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El canterano aprovecha su oportunidad en la Premier League

Las peticiones para que jugara el internacional inglés sub-19 habían ido en aumento durante 12 meses difíciles en el Tottenham, más de un año después de que debutara con el primer equipo a los 16 años. Tras dos prometedoras apariciones como suplente, De Zerbi dejó cerrado, diez días antes del partido del sábado contra el Ipswich, el plan para darle su primera titularidad en la máxima categoría.

Williams-Barnett abrió el marcador en el minuto 15 y, en la segunda parte, protagonizó una gran jugada individual para asistir a Solanke.

De Zerbi explica su plan con Maddison y sus exigencias defensivas

De Zerbi explicó que situar al joven cerca de James Maddison era clave para que jugara con libertad, además de las instrucciones estrictas que le dio el jueves sobre su trabajo defensivo.

«Luca es un jugador especial», dijo De Zerbi. «No me sorprende, porque tiene más talento del que creéis. Jugó muy bien. Creo que tiene suerte, porque juega en un gran club, con compañeros de primer nivel.

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«Decidí hace diez días que Luca jugaría hoy y mi plan era que Maddison y él estuvieran muy cerca para hablar el mismo idioma y jugar juntos. Pensé que la experiencia de Maddison podía ser importante. Su actitud podía ayudar a Luca a jugar con libertad.

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«El jueves hablé con Luca y le pedí dos cosas. Solo dos cosas. Que jugara como lo hace en el parque con sus amigos, con la misma libertad.

«Y que jugara y trabajara mucho sin balón, como [Ousmane] Dembele, Raphinha o [Lamine] Yamal, porque el fútbol está cambiando y los primeros defensores son los atacantes. Aunque sean ganadores del Balón de Oro o, en cualquier caso, jugadores con talento, tienen que trabajar sobre el terreno de juego».

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Los vídeos de YouTube alimentan la comparación con Yamal

De Zerbi respaldó la posibilidad de que el joven de 18 años llegue algún día al nivel de la promesa del Barcelona Yamal y señaló su relajada preparación en el autobús del equipo como prueba de su mentalidad poco común.

«Sí, eso creo», respondió cuando le preguntaron si Williams-Barnett puede alcanzar el nivel de Yamal. «Y una de las mejores cosas de mi carrera... La he visto hoy en el autobús, de camino del campo de entrenamiento al estadio, porque estaba muy cerca de mí. Mientras íbamos al estadio, estaba viendo en YouTube vídeos de Ronaldinho, [Eden] Hazard y Neymar.

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«Pensé que era un chico especial, porque, si hora y media antes de debutar en la Premier League estás viendo a Ronaldinho, Hazard, Neymar, a todos esos jugadores con talento... El fútbol es magia, ¿no?».

Combinar talento y esfuerzo ante el aumento de las expectativas

Después de pasar de breves apariciones como suplente a un debut decisivo como titular, Williams-Barnett afronta ahora el reto de hacerse con un puesto habitual en el once junto a compañeros experimentados como Maddison y Solanke.

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Sin embargo, el mensaje de De Zerbi es claro: el talento por sí solo no bastará. Para emular a atacantes de élite como Yamal, el joven deberá combinar de forma constante su creatividad sin miedo con un trabajo incansable sin balón.